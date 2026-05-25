Інтерфакс-Україна
20:55 25.05.2026

Кількість поранених у Краматорську збільшилась до 10 людей – ДСНС

Щонайменше 10 людей поранено внаслідок російського удару по середмістю Краматорська, повідомили у Державній служби України з надзвичайних ситуацій.

"Окупанти завдали удару по центру міста. Внаслідок обстрілу поранення отримали щонайменше 10 людей, а також зазнала пошкоджень житлова забудова. На місці події надзвичайники ліквідували осередки загоряння. Горіли автомобілі та квартири в багатоквартирному житловому будинку", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ДСНС.

У службі повідомили, що через обстріл в одній із квартир деформувалися двері, через що люди не могли самостійно вийти. Рятувальники допомогли людям вийти назовні.

Наслідки події уточнюються.

Раніше повідомлялось про п'ятьох поранених.

 

