Уряд Чехії пропонує жорсткіші правила для українських біженців – ЗМІ

У понеділок уряд Чехії схвалив поправку до законодавства, яка посилить правила щодо перебування та фінансової підтримки українських біженців, повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що це є реакцією на "зловживання допомогою та уявлення про те, що біженці мають певні переваги перед місцевими жителями".

Міністр внутрішніх справ Любомир Метнар повідомив, що станом на березень Чехія з населенням понад 10 млн прийняла 385 тис. українських біженців. Євросоюз заявив, що ця країна приймає найбільшу кількість українських біженців на душу населення серед усіх країн ЄС.

Метнар зазначив, що уряд має намір посилити правила надання гуманітарної допомоги та дозволу на перебування в країні, щоб виключити тих, хто не проживає там постійно, як спосіб боротьби зі зловживанням допомогою та статусом біженця.

Також буде скасовано виняток, що звільняє українські автомобілі від технічних оглядів, оскільки це більше не є виправданим.

Метнар також зазначив, що обговорення в ЄС щодо продовження терміну дії заходів захисту біженців після березня 2027 року можуть включати пропозиції щодо звуження цих заходів з метою виключення чоловіків призовного віку, з огляду на нестачу військовослужбовців та робочої сили для відновлення в Україні.

Ці пропозиції потребують схвалення парламентом.