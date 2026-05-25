Інтерфакс-Україна
Події
20:34 25.05.2026

Уряд Чехії пропонує жорсткіші правила для українських біженців – ЗМІ

1 хв читати
Уряд Чехії пропонує жорсткіші правила для українських біженців – ЗМІ

У понеділок уряд Чехії схвалив поправку до законодавства, яка посилить правила щодо перебування та фінансової підтримки українських біженців, повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що це є реакцією на "зловживання допомогою та уявлення про те, що біженці мають певні переваги перед місцевими жителями".

Міністр внутрішніх справ Любомир Метнар повідомив, що станом на березень Чехія з населенням понад 10 млн прийняла 385 тис. українських біженців. Євросоюз заявив, що ця країна приймає найбільшу кількість українських біженців на душу населення серед усіх країн ЄС.

Метнар зазначив, що уряд має намір посилити правила надання гуманітарної допомоги та дозволу на перебування в країні, щоб виключити тих, хто не проживає там постійно, як спосіб боротьби зі зловживанням допомогою та статусом біженця.

Також буде скасовано виняток, що звільняє українські автомобілі від технічних оглядів, оскільки це більше не є виправданим.

Метнар також зазначив, що обговорення в ЄС щодо продовження терміну дії заходів захисту біженців після березня 2027 року можуть включати пропозиції щодо звуження цих заходів з метою виключення чоловіків призовного віку, з огляду на нестачу військовослужбовців та робочої сили для відновлення в Україні.

Ці пропозиції потребують схвалення парламентом.

 

Теги: #україна #чехія #біженці

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:59 25.05.2026
Україна відкрита до розширення співпраці з країнами Африки – Сибіга

Україна відкрита до розширення співпраці з країнами Африки – Сибіга

11:34 25.05.2026
Львівський звукорежисер став першим в історії України лауреатом Latin Grammy

Львівський звукорежисер став першим в історії України лауреатом Latin Grammy

17:22 23.05.2026
У Швеції назвали причини для приєднання України до НАТО – ЗМІ

У Швеції назвали причини для приєднання України до НАТО – ЗМІ

15:09 23.05.2026
Зеленський: Без України не може бути повноцінного європейського проєкту, і присутність України в ЄС також має бути повноцінною – повноправною

Зеленський: Без України не може бути повноцінного європейського проєкту, і присутність України в ЄС також має бути повноцінною – повноправною

08:52 23.05.2026
Президент Чехії закликав НАТО до "жорстких і асиметричних" дій у відповідь на провокації Росії

Президент Чехії закликав НАТО до "жорстких і асиметричних" дій у відповідь на провокації Росії

04:21 23.05.2026
Качка за підсумками візитів до Німеччини, Австрії та Сербії: нас цікавить усе, що наближає вступ до ЄС

Качка за підсумками візитів до Німеччини, Австрії та Сербії: нас цікавить усе, що наближає вступ до ЄС

17:17 22.05.2026
Україна і Сербія відновлюють переговори про вільну торгівлю та посилюють ділове співробітництво

Україна і Сербія відновлюють переговори про вільну торгівлю та посилюють ділове співробітництво

15:43 22.05.2026
Сибіга: Переговорний формат поступово доходить до рівня вичерпання обговорень, які можливі на поточному рівні, потрібна зустріч лідерів

Сибіга: Переговорний формат поступово доходить до рівня вичерпання обговорень, які можливі на поточному рівні, потрібна зустріч лідерів

15:14 22.05.2026
Качка: російська дезінформація про відносини України і Польщі немає жодного підґрунтя

Качка: російська дезінформація про відносини України і Польщі немає жодного підґрунтя

15:02 22.05.2026
Польща не створюватиме перепон на переговорному шляху України до ЄС – міністр фінансів

Польща не створюватиме перепон на переговорному шляху України до ЄС – міністр фінансів

ВАЖЛИВЕ

Україна очікує нових заходів із представниками президента США – Зеленський

Зеленський: Довгий час не було прогресу щодо розширення виробництва антибалістики зі США

Сибіга: Не потрібно мати ілюзії, що послабленнями санкцій можна відтягти Білорусь з якоїсь сфери впливу Росії

Найбільші банки за ініціативи НБУ підписали меморандум щодо розширення кредитування ОПК

Зеленський планує зустрітися з фракцією "Слуга народу" у понеділок – джерело

ОСТАННЄ

У Краматорську внаслідок удару росіян постраждали 5 цивільних – ОВА

Зеленський зустрінеться з лідерами фракцій та груп Ради у вівторок – речниця "Слуги народу"

У посольстві Франції в Україні заявили, що продовжуватимуть працювати у звичайному режимі, попри погрози РФ

Іран буде готовий вивезти збагачений уран до Китаю - ЗМІ

Тихановська у Києві: Я впевнена, що перемога України відкриє шлях і до свободи Білорусі

Україна очікує нових заходів із представниками президента США – Зеленський

Завершено аварійно-відновлювальні роботи на місці російського удару у Шевченківському районі Києва – ДСНС

Зеленський обговорив пріоритети на найближчий час із фракцією "Слуга народу"

Зеленський: Довгий час не було прогресу щодо розширення виробництва антибалістики зі США

Сибіга: Не потрібно мати ілюзії, що послабленнями санкцій можна відтягти Білорусь з якоїсь сфери впливу Росії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА