У Краматорську внаслідок удару росіян постраждали 5 цивільних – ОВА

Щонайменше 5 цивільних постраждали внаслідок удару по Краматорську, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Сьогодні ввечері росіяни знову скинули в центр міста 2 авіабомби. Пошкоджено численні багатоповерхівки та автівки. Поранені отримують необхідну медичну допомогу. На місці працюють всі відповідальні служби. Пошуково-рятувальна операція триває", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Остаточна кількість жертв та обсяги завданої шкоди встановлюється.