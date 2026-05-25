Інтерфакс-Україна
Події
20:20 25.05.2026

У посольстві Франції в Україні заявили, що продовжуватимуть працювати у звичайному режимі, попри погрози РФ

Посольство Франції в Україні засудило "останні безвідповідальні заяви" Міністерства закордонних справ Росії, яке пригрозило подальшими ударами та звернулося до іноземних громадян, дипломатів і представників міжнародних організацій із закликом якнайшвидше залишити Київ.

Як заявили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі посольства Франції в Україні, "погроза Москви, зокрема щодо "центрів прийняття рішень" та іноземних посольств в Україні, є неприйнятними та суперечать міжнародним зобов'язанням Росії".

"Перш за все, вони сигналізують про стрімкий порив та глухий кут, у який зайшла агресивна війна Росії. Ми закликаємо Росію відмовитися від цієї агресивної позиції та негайно домовитися з Україною про припинення вогню. Наше посольство в Києві продовжуватиме працювати у звичайному режимі", – йдеться у повідомленні.

Раніше МЗС РФ заявило про намір "послідовно завдавати системних ударів" по підприємствах українського оборонно-промислового комплексу, зокрема в Києві. Також у заяві згадуються можливі удари по "центрах ухвалення рішень" та командних пунктах. Окремо МЗС РФ попередило іноземних громадян та дипломатичні місії про необхідність покинути Київ, а жителів столиці – уникати об'єктів військової та адміністративної інфраструктури.

19:03 25.05.2026
