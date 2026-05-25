Іран буде готовий вивезти збагачений уран до Китаю - ЗМІ

Тегеран наполягає, щоб іранський збагачений уран у разі його вивезення передали на зберігання Пекіну, повідомляє в понеділок телеканал "Аль-Арабія" з посиланням на джерела.

"Згідно з ними, Іран вимагає, щоб збагачений уран був перевезений до Китаю", - йдеться в повідомленні.

Джерела зазначають, що Тегерану ще потрібно отримати низку гарантій від китайської сторони, перш ніж продовжити спроби врегулювання зі США.

Напередодні газета The New York Times із посиланням на американські джерела повідомила, що Іран у разі успішного узгодження меморандуму зі США не заперечуватиме проти вивезення зі своєї території високозбагаченого урану.

Раніше іранські ЗМІ зазначали, що, за їхніми даними, у проєкті угоди не згадуються жодні домовленості щодо ядерної проблеми.

Минулого тижня президент РФ Володимир Путін поділився з головою КНР Сі Цзіньпіном ідеєю зберігання іранського збагаченого урану в Росії, повідомляв речник російського лідера Дмитро Пєсков.