20:02 25.05.2026

Тихановська у Києві: Я впевнена, що перемога України відкриє шлях і до свободи Білорусі

Україна сьогодні обороняє право не лише українського, а й білоруського народів жити без диктатури імперій, насильства та страху, заявила голова Об'єднаного перехідного кабінету білоруської демократичної опозиції Світлана Тихановська.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це вона сказала на пресконференції за результатами зустрічі з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою у Києві у понеділок.

"Ми добре розуміємо, що Україна сьогодні обороняє не лише свою незалежність. Україна обороняє право наших народів жити без диктатури імперій, без насильства та страху…Я впевнена, що перемога України відкриє шлях і до свободи Білорусі", – заявила вона.

Тихановська зазначила , що це її перший робочий візит до України. І вона у Києва, щоб наголосити: білоруський народ підтримує незалежність та суверенітет, територіальну цілісність України.

"Ми визнаємо, що режим у Мінську зробив Білорусь співучасником у цій агресії. Лукашенко – узурпатор, який програв вибори, він не представляє білорусів і служить виключно інтересам Кремля і імперській Росії. Але Білорусь – не Росія. Білоруси стояли з вами на Майдані, гинули в окопах ще з 2014 року. Тисячі білорусів виступили проти війни і сотні залишаються за ґратами через підтримку України", – зазначила Тихановська.

Як повідомлялося, вранці 25 травня до Києва з першим офіційним візитом прибула лідерка білоруської опозиції в екзилі Світлана Тихановська.

19:12 25.05.2026
Сибіга після перемовин із Тихановською у Києві: Білоруси заслуговують на свободу та право самостійно визначати майбутнє своєї держави

12:15 25.05.2026
09:05 25.05.2026
15:57 22.05.2026
17:41 04.05.2026
19:49 25.01.2026
03:17 29.07.2023
17:01 18.02.2022
07:33 29.01.2022
19:37 22.12.2021
