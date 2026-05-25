Інтерфакс-Україна
Події
20:00 25.05.2026

Україна очікує нових заходів із представниками президента США – Зеленський

1 хв читати
Україна очікує нових заходів із представниками президента США – Зеленський
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Україна очікує нові дипломатичні заходи з представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, а також буде активніше працювати з американським суспільством на різних рівнях, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Очікуємо нові заходи дипломатичні з представниками президента Сполучних Штатів Америки. Також ми будемо активніше працювати з американським суспільством на різних рівнях – від Конгресу до громадських лідерів", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

Він також наголосив, що Україна готова поширити свій безпековий і технологічний досвід, перевірений цією війною для співпраці з Америкою.

"Все це ми Вашингтону запропонували. Дуже важливо, щоб були результати", – зауважив президент.

 

Теги: #представники #зеленський #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:56 25.05.2026
Зеленський обговорив пріоритети на найближчий час із фракцією "Слуга народу"

Зеленський обговорив пріоритети на найближчий час із фракцією "Слуга народу"

19:50 25.05.2026
Зеленський: Довгий час не було прогресу щодо розширення виробництва антибалістики зі США

Зеленський: Довгий час не було прогресу щодо розширення виробництва антибалістики зі США

19:11 25.05.2026
Умисні напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру є неприйнятними – посольство США

Умисні напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру є неприйнятними – посольство США

15:23 25.05.2026
Зеленський планує зустрітися з фракцією "Слуга народу" у понеділок – джерело

Зеленський планує зустрітися з фракцією "Слуга народу" у понеділок – джерело

11:02 25.05.2026
Лідер ОУН Мельник повернувся в Україну, яка стала далекобійною і яка буде жити в мирі, – Зеленський

Лідер ОУН Мельник повернувся в Україну, яка стала далекобійною і яка буде жити в мирі, – Зеленський

13:31 24.05.2026
Зеленський уже поговорив з Макроном та Стьоре, комунікація з партнерами продовжиться

Зеленський уже поговорив з Макроном та Стьоре, комунікація з партнерами продовжиться

12:08 24.05.2026
Президент України разом із очільником МВС оглянули музей "Чорнобиль", пошкоджений ворожою атакою

Президент України разом із очільником МВС оглянули музей "Чорнобиль", пошкоджений ворожою атакою

10:56 24.05.2026
Путін вже й "ура" не може нормально вимовити – шамкає, а все ще ракетами перемагає житлові будинки – Зеленський відреагував на удар

Путін вже й "ура" не може нормально вимовити – шамкає, а все ще ракетами перемагає житлові будинки – Зеленський відреагував на удар

23:44 23.05.2026
Посольство США попередило співгромадян про можливість масштабного удару впродовж доби

Посольство США попередило співгромадян про можливість масштабного удару впродовж доби

21:28 23.05.2026
Посольство США попередило співгромадян про можливість масштабного удару впродовж доби

Посольство США попередило співгромадян про можливість масштабного удару впродовж доби

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Довгий час не було прогресу щодо розширення виробництва антибалістики зі США

Сибіга: Не потрібно мати ілюзії, що послабленнями санкцій можна відтягти Білорусь з якоїсь сфери впливу Росії

Найбільші банки за ініціативи НБУ підписали меморандум щодо розширення кредитування ОПК

Зеленський планує зустрітися з фракцією "Слуга народу" у понеділок – джерело

Голову ОУН Мельника та його дружину перепоховали на НВМК

ОСТАННЄ

Нардеп Василевська-Смаглюк: Президент говорив про строки завершення гарячої фази війни на засіданні фракції

Кількість поранених у Краматорську збільшилась до 10 людей – ДСНС

Уряд Чехії пропонує жорсткіші правила для українських біженців – ЗМІ

У Краматорську внаслідок удару росіян постраждали 5 цивільних – ОВА

Зеленський зустрінеться з лідерами фракцій та груп Ради у вівторок – речниця "Слуги народу"

У посольстві Франції в Україні заявили, що продовжуватимуть працювати у звичайному режимі, попри погрози РФ

Іран буде готовий вивезти збагачений уран до Китаю - ЗМІ

Тихановська у Києві: Я впевнена, що перемога України відкриє шлях і до свободи Білорусі

Завершено аварійно-відновлювальні роботи на місці російського удару у Шевченківському районі Києва – ДСНС

Сибіга: Не потрібно мати ілюзії, що послабленнями санкцій можна відтягти Білорусь з якоїсь сфери впливу Росії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА