Україна очікує нових заходів із представниками президента США – Зеленський

Україна очікує нові дипломатичні заходи з представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, а також буде активніше працювати з американським суспільством на різних рівнях, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Очікуємо нові заходи дипломатичні з представниками президента Сполучних Штатів Америки. Також ми будемо активніше працювати з американським суспільством на різних рівнях – від Конгресу до громадських лідерів", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

Він також наголосив, що Україна готова поширити свій безпековий і технологічний досвід, перевірений цією війною для співпраці з Америкою.

"Все це ми Вашингтону запропонували. Дуже важливо, щоб були результати", – зауважив президент.