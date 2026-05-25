Україна очікує нових заходів із представниками президента США – Зеленський
Україна очікує нові дипломатичні заходи з представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, а також буде активніше працювати з американським суспільством на різних рівнях, заявив президент України Володимир Зеленський.
"Очікуємо нові заходи дипломатичні з представниками президента Сполучних Штатів Америки. Також ми будемо активніше працювати з американським суспільством на різних рівнях – від Конгресу до громадських лідерів", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.
Він також наголосив, що Україна готова поширити свій безпековий і технологічний досвід, перевірений цією війною для співпраці з Америкою.
"Все це ми Вашингтону запропонували. Дуже важливо, щоб були результати", – зауважив президент.