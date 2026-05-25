Завершено аварійно-відновлювальні роботи на місці російського удару у Шевченківському районі Києва – ДСНС

У Шевченківському районі столиці рятувальники завершили ліквідацію наслідків російського обстрілу у ніч на 24 травня, повідомили у Державній служби України з надзвичайних ситуацій.

"У Шевченківському районі Києва рятувальники завершили ліквідацію наслідків російського обстрілу, який у ніч на 24 травня забрав людські життя та перетворив житловий будинок на руїни. Ворог влучив у п'ятиповерхівку, знищивши під'їзд з першого по п'ятий поверхи. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі служби.

У ході робіт демонтовано понад 165 кв. м небезпечних залізобетонних конструкцій, та вивезено понад 1 тис. 80 куб. м будівельного сміття. Кінологи ДСНС обстежували 100 кв. м зруйнованого будинку у пошуках людей.