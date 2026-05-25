Інтерфакс-Україна
Події
19:59 25.05.2026

Завершено аварійно-відновлювальні роботи на місці російського удару у Шевченківському районі Києва – ДСНС

1 хв читати
Завершено аварійно-відновлювальні роботи на місці російського удару у Шевченківському районі Києва – ДСНС

У Шевченківському районі столиці рятувальники завершили ліквідацію наслідків російського обстрілу у ніч на 24 травня, повідомили у Державній служби України з надзвичайних ситуацій.

"У Шевченківському районі Києва рятувальники завершили ліквідацію наслідків російського обстрілу, який у ніч на 24 травня забрав людські життя та перетворив житловий будинок на руїни. Ворог влучив у п'ятиповерхівку, знищивши під'їзд з першого по п'ятий поверхи. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі служби.

У ході робіт демонтовано понад 165 кв. м небезпечних залізобетонних конструкцій, та вивезено понад 1 тис. 80 куб. м будівельного сміття. Кінологи ДСНС обстежували 100 кв. м зруйнованого будинку у пошуках людей.

 

Теги: #київ #дснс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:55 25.05.2026
Кількість поранених у Краматорську збільшилась до 10 людей – ДСНС

Кількість поранених у Краматорську збільшилась до 10 людей – ДСНС

19:02 25.05.2026
Внаслідок обстрілу Києва в ніч на неділю постраждали сім аптек мережі "Аптеки 9-1-1"

Внаслідок обстрілу Києва в ніч на неділю постраждали сім аптек мережі "Аптеки 9-1-1"

18:44 25.05.2026
СБУ затримала російського агента, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня

СБУ затримала російського агента, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня

17:07 25.05.2026
Під час обстрілу в ніч на неділю в Києві постраждали аптеки мереж "Подорожник" та "Аптека 9-1-1"

Під час обстрілу в ніч на неділю в Києві постраждали аптеки мереж "Подорожник" та "Аптека 9-1-1"

15:31 25.05.2026
Кількість постраждалих у Києві через ворожу атаку зросла до 91 особи – КМВА

Кількість постраждалих у Києві через ворожу атаку зросла до 91 особи – КМВА

14:36 25.05.2026
У Києві на місці руйнування житлової 5-поверхівки працюють 53 рятувальники та 16 од. техніки – ДСНС

У Києві на місці руйнування житлової 5-поверхівки працюють 53 рятувальники та 16 од. техніки – ДСНС

09:05 25.05.2026
Білоруська опозиціонерка Тихановська прибула з першим візитом до Києва

Білоруська опозиціонерка Тихановська прибула з першим візитом до Києва

08:35 25.05.2026
Кличко: Кількість ушпиталених після нічної атаки на Київ становить 21 особу

Кличко: Кількість ушпиталених після нічної атаки на Київ становить 21 особу

07:08 25.05.2026
Уже 87 постраждалих унаслідок ворожої атаки Києва, триває ліквідація наслідків – ДСНС

Уже 87 постраждалих унаслідок ворожої атаки Києва, триває ліквідація наслідків – ДСНС

22:21 24.05.2026
Пошкоджено кампус American University Kyiv

Пошкоджено кампус American University Kyiv

ВАЖЛИВЕ

Україна очікує нових заходів із представниками президента США – Зеленський

Зеленський: Довгий час не було прогресу щодо розширення виробництва антибалістики зі США

Сибіга: Не потрібно мати ілюзії, що послабленнями санкцій можна відтягти Білорусь з якоїсь сфери впливу Росії

Найбільші банки за ініціативи НБУ підписали меморандум щодо розширення кредитування ОПК

Зеленський планує зустрітися з фракцією "Слуга народу" у понеділок – джерело

ОСТАННЄ

Уряд Чехії пропонує жорсткіші правила для українських біженців – ЗМІ

У Краматорську внаслідок удару росіян постраждали 5 цивільних – ОВА

Зеленський зустрінеться з лідерами фракцій та груп Ради у вівторок – речниця "Слуги народу"

У посольстві Франції в Україні заявили, що продовжуватимуть працювати у звичайному режимі, попри погрози РФ

Іран буде готовий вивезти збагачений уран до Китаю - ЗМІ

Тихановська у Києві: Я впевнена, що перемога України відкриє шлях і до свободи Білорусі

Україна очікує нових заходів із представниками президента США – Зеленський

Зеленський обговорив пріоритети на найближчий час із фракцією "Слуга народу"

Зеленський: Довгий час не було прогресу щодо розширення виробництва антибалістики зі США

Сибіга: Не потрібно мати ілюзії, що послабленнями санкцій можна відтягти Білорусь з якоїсь сфери впливу Росії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА