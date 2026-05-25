19:50 25.05.2026

Зеленський: Довгий час не було прогресу щодо розширення виробництва антибалістики зі США

Зі США довгий час не було прогресу щодо розширення виробництва антибалістики, тому Україна намагається пришвидшити цю роботу в Європі, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Щодо захисту неба. Ми говоримо з усіма партнерами щодо цього. На жаль, не було прогресу довгий час з Америкою щодо розширення виробництва антибалістики. Ми намагаємось прискорити цю роботу в Європі – по виробництву нашої власної антибалістики на континенті у достатньому обсязі", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

Він подякував президенту Франції Емманюелю Макрону та всім партнерам, хто готовий прискорювати цю роботу.

"Будемо і надалі говорити з Америкою щодо їхніх можливостей підтримати Україну, наш захист життя тут і нашу спроможність потім допомагати із захистом життя іншим народам – тим, які цього дійсно потребують. Програма PURL працює, ми за це вдячні. Європа допомагає нам фінансами. Але дуже потрібне і лідерство Сполучених Штатів", – наголосив президент.

 

