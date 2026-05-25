Сибіга: Не потрібно мати ілюзії, що послабленнями санкцій можна відтягти Білорусь з якоїсь сфери впливу Росії

Україна виступає проти будь-яких санкційних послаблень проти агресора, зокрема щодо зняття обмежень стосовно білоруського калійного гіганта "Білоруськалій", наголосив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на пресконференції за результатами зустрічі з головою Об'єднаного перехідного кабінету білоруської демократичної опозиції Світланою Тихановською у Києві у понеділок.

"Не потрібно мати ілюзії, що хтось з якимись послабленнями, зможе відтягти Білорусь з якоїсь сфери впливу Росії. Не вдасться. Він занадто інкорпорований, цей режим Лукашенка, інтегрований у цю злочинну комбінацію з росіянами. Тому треба діяти рішуче. І ще раз повторююся, наша мета – запобігти створенню загроз втягування білоруського народу, Білорусі у чужу війну", – закликав глава МЗС.

Відповідаючи на питання, чи намагаються партнери переконати Україну послабити санкційний тиск на Білорусь, Сибіга сказав, що Україна "відкидає будь-які підходи, пов'язані з послабленням тиску на агресора".

"Зараз якраз момент, навпаки нарощувати і посилювати тиск, тому такі пропозиції, такі ініціативи не мають права на життя. і навпаки від білоруської сторони ми сьогодні отримали додаткове бачення , позиційний матеріал щодо сфер, які мають бути охоплені санкційними режимами. Як нашими українськими, так і європейськими. І далі будемо працювати", – розповів очільник відомства.

Раніше в медіа з'явилася інформація, що Сполучені Штати офіційно звернулися до Литви, Польщі та України з проханням скасувати санкції проти білоруського калію, щоб дозволити транзит цього продукту через їхню територію.

Як пише "Радіо свобода", окрім послаблення обмежувальних заходів проти білоруського калійного гіганта "Білоруськалій" у березні, Вашингтон також виключив зі списку санкцій його маркетинговий підрозділ, "Білоруську калійну компанію", а також "Агророзвиток". Це сталося після угоди про звільнення 250 політичних в'язнів у Білорусі.

Як повідомлялося, санкції проти "Білоруськалію" діють із 2021 року. Цьогоріч Європейський Союз цього року одноголосно продовжив економічні санкції проти Білорусі ще на рік. Ці заходи включають заборону на імпорт білоруських калійних добрив та цілеспрямовані санкції проти таких компаній, як "Білоруськалій".