Найбільші банки за ініціативи НБУ підписали меморандум щодо розширення кредитування ОПК

Фото: https://bank.gov.ua

Двадцять три банки різних форм власності, на які припадає понад 75% чистих активів банківської системи, за ініціативи Національного банку України (НБУ) підписали меморандум щодо розширення доступу підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) до кредитування, повідомляється на сайті регулятора.

"Очікувані кроки від Національного банку ми готові виконати і вже виконуємо: долучаємося до стандартизації документів для консорціумного кредитування, надаємо потрібні роз'яснення, калібруємо наші регуляторні вимоги, зокрема до оцінки кредитного ризику. Фінансування ОПК динамічно зростає: за даними опитування, приріст наданих кредитів та гарантій у галузі за 2025 рік перевищив 60 млрд грн", – зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

Меморандум визначає кілька моделей участі банків у фінансуванні ОПК, зокрема консорціумне або синдиковане фінансування великих проєктів, пряме кредитування виробників зброї, боєприпасів і військової техніки, фінансування продукції подвійного призначення, а також малого і середнього бізнесу в ОПК за відкритими контрактами.

Банки також планують застосовувати помірний підхід до ціноутворення, щоб умови фінансування залишалися доступними для підприємств ОПК.

Крім того, документ допускає часткову відмову від "твердої застави". Як забезпечення за кредитами можуть використовуватися предмет фінансування або товари в обороті, майнові права на дебіторську заборгованість, гарантії держави, міжнародних фінансових організацій та експортно-кредитних агентств, страхування, а також порука власника або пов'язаної компанії.

Для масштабування кредитування ОПК меморандум також передбачає залучення державних органів та профільних установ, зокрема Нацбанку, Міністерства оборони, Міністерства фінансів, Агенції оборонних закупівель, Експортно-кредитного агентства та Національної установи розвитку.

Координаторами підготовки меморандуму виступили Національна асоціація банків України (НАБУ) та Асоціація українських банків (АУБ).

"Меморандум створює практичну рамку фінансування ОПК і дає банкам зрозумілу архітектуру роботи з цим сектором – від великих консорціумних проєктів до малого і середнього бізнесу, виробників безпілотних систем і продукції dual-use", – повідомив президент НАБУ Сергій Наумов.

Президент АУБ Андрій Дубас додав, що виконання взятих банками зобов'язань відстежуватиметься щоквартально.

Як повідомлялося, у грудні 2025 року шість українських банків підписали консорціумну кредитну угоду на 21,5 млрд грн строком на три роки під державну гарантію для фінансування одного з підприємств ОПК.

Джерело: https://bank.gov.ua/ua/news/all/za-initsiativi-nbu-naybilshi-banki-pidpisali-memorandum-schodo-rozshirennya-dostupu-pidpriyemstv-opk-do-kredituvannya