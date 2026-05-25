19:35 25.05.2026

Співвласник Fire Point: система Freya може здійснити перше перехоплення балістики до кінця 2026р

Система протиповітряної та протиракетної оборони Freya, яку позиціонують як дешевший аналог Patriot для перехоплення балістичних ракет, може здійснити своє перше перехоплення вже до кінця 2026 року, стверджує співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман.

"Якщо всі будуть бігти дуже швидко, то до кінця року ми зможемо зробити перше перехоплення. Але потрібно це робити дуже швидко всім. І будь-який медійний скандал дуже заважає",- зазначив Штілерман на засіданні ТСК Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони та антикорупційного законодавства в Києві у понеділок.

Згідно з його даними, розробка відповідного проєкту створення системи ППО із перехоплення балістичних ракет перебуває на стадії випробування дослідних зразків та здійснюється разом з європейцями. Штілерман уточнив, що до проєкту Freya входять Німеччина, Франція та Норвегія.

"Італія… на превеликий жаль, стоїть на холді… сподіваємося, що вони повернуться до співпраці", – сказав він.

Зі слів співвласника компанії, робота над проєктом Freya здійснюється в межах міжурядових угод, де компанії-виробники мають можливість укладати окремі контракти на виробництво певних компонентів системи.

Він зазначив, що існують відповідні угоди щодо реалізації проєкту на рівні міжурядових домовленостей.

Співвласник Fire Point також стверджує, що Служба безпеки України (СБУ) відкрила кримінальну справу щодо можливої передачі конструкторської документації Центром протидії корупції різним посольствам. "Ми написали заяву, з цього приводу іде слідство", – сказав він.

У соціальній мережі Х Штілерман раніше пояснював, що метою проєкту Freya є створення пан'європецської єдиної системи протиповітряної та протиракетної оборони. Тоді він зазначав, що перехоплювач FP-7.х – це легка ракета-перехоплювач балістичних загроз, яка створена із композитних матеріалів та зниженою собівартістю пострілу.

 

19:50 25.05.2026
Зеленський: Довгий час не було прогресу щодо розширення виробництва антибалістики зі США

