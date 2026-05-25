Суд призначив заставу судді Верховного суду, підозрюваній в отриманні неправомірної вигоди

На засіданні в понеділок, 25 травня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до судді Верховного суду запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 3 млн грн, повідомляє пресслужба ВАКС.

"На підозрювану покладено процесуальні обов'язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, детектива, прокурора чи суду; не виїжджати за межі Київської області, окрім м. Києва, та Житомирської області без дозволу слідчого, детектива, прокурора чи суду; повідомляти слідчого, детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади наявні паспорти для виїзду за кордон; інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Строк дії обов'язків – до 25 липня 2026 року включно.

Суддя ВС підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

В повідомленні не називається ім'я фігуранта, але за даними ЗМІ мова йде про суддю Верховного Суду Жанну Єленіну, яку підозрюють в одержанні неправомірної вигоди за ухвалення рішення у справі групи "Фінанси і кредит".

Як повідомлялося, 19 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомили нові підозри у справі щодо корупції у Верховному суді: троє чинних суддів ВС та один суддя у відставці підозрюються в одержанні неправомірної вигоди за ухвалення рішення в інтересах власника групи "Фінанси і кредит". За версією слідства, ці особи одержали неправомірну вигоду за ухвалення рішення в інтересах власника групи "Фінанси і кредит" -бізнесмена Костянтина Жеваго.

За даними антикорупційної прокуратури, у 2002 році український бізнесмен придбав 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній.

У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів. Аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом "бекофісу" у Верховному суді.

За даними САП, протягом березня-квітня 2023 року бізнесмен передав адвокату $2,7 млн.

"19 квітня 2023 року Верховний суд ухвалив рішення на користь бізнесмена. Після чого у травні 2023 року $1,8 млн були розподілені між Головою та суддями Верховного суду", – інформували в САП.

15 травня 2023 року голову Верховного суду Всеволода Князева та адвоката викрили під час отримання другого траншу неправомірної вигоди в сумі $450 тис. Справа за обвинуваченням колишнього топпосадовця наразі слухається у ВАКС.

В липні 2023 року про підозру повідомили й самому бізнесмену, а у вересні 2025 року – особі, за пособництва якої забезпечено передачу коштів власником групи "Фінанси та кредит" Голові та суддям Верховного суду.

15 жовтня 2025 року АП ВАКС надала дозвіл на спеціальне досудове розслідування у справі власника групи "Фінанси і кредит".

21 травня ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2,5 млн грн та 2 млн грн двом суддям Верховного суду, які фігурують у справі.