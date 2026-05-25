19:15 25.05.2026

Понад 90 білорусів віддали своє життя, борючись на боці України проти РФ – Сибіга

Фото: МЗС України

Понад 90 білорусів загинули, борючись на боці України проти спільного ворога – російської агресії, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це він сказав за результатами зустрічі з головою Об'єднаного перехідного кабінету білоруської демократичної опозиції Світланою Тихановською у Києві у понеділок.

Сибіга наголосив, що досі близько тисячі білорусів перебуває у в'язницях за свою громадянську позицію, а багато хто був змушений залишити країну через репресії.

"Ми бачимо ваш спротив і вашу позицію. Ми цінуємо внесок білоруських добровольців, журналістів, правозахисників та активістів в спільну боротьбу за свободу – нашу і вашу. зокрема і захист нашої держави зі зброєю в руках: понад 90 громадян республіки Білорусі віддали своє життя, борючись поруч з українцями проти спільного ворога, імперської Росії", – підкреслив глава МЗС.

19:12 25.05.2026
Сибіга після перемовин із Тихановською у Києві: Білоруси заслуговують на свободу та право самостійно визначати майбутнє своєї держави

