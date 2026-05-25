Інтерфакс-Україна
19:12 25.05.2026

Сибіга після перемовин із Тихановською у Києві: Білоруси заслуговують на свободу та право самостійно визначати майбутнє своєї держави

Білоруський народ заслуговує на свободу, незалежність та право самостійно визначати майбутнє своєї держави, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це він заявив за результатами зустрічі з головою Об'єднаного перехідного кабінету білоруської демократичної опозиції Світланою Тихановською у Києві у понеділок.

За словами міністра, вони провели "Предметну та відверту зустріч". Зокрема, Говорили про безпекову ситуацію в регіоні, майбутнє Білорусі, взаємодію між Україною та демократичними силами білоруського суспільства.

"Україна послідовно розрізняє режим, який втягнув Білорусь в російську агресію і білоруський народ. Ми переконані, що білоруси заслуговують на свободу, незалежність та право самостійно визначати майбутнє своєї держави", – наголосив Сибіга.

Теги: #білорусь #сибіга #тихановська

