19:11 25.05.2026

Умисні напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру є неприйнятними – посольство США

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулія Девіс після візиту на об'єкти влучань російського ракетного удару по Києву у ніч проти неділі заявила, що умисні напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру є "неприйнятними".

"Вночі 24 травня Росія завдала удару по Києву, обстрілявши музеї, станції метро, житлові будинки та інші об'єкти, що спричинило масштабні руйнування в усьому регіоні. Сьогодні я на власні очі побачив деякі наслідки цього нападу. Умисні напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру є неприйнятними. Як уже заявляв президент Трамп, ця війна має закінчитися", – написала вона у соцмережі Х.

Дипломатка висловила найглибші співчуття "всім, хто постраждав від цієї непотрібної трагедії".

 

14:08 25.05.2026
Через "Дію" вже подано 1133 заявки на компенсацію та відновлення за останню масовану атаку у Києві та Київській області – Кулеба

22:19 24.05.2026
Через нічний обстріл постраждали готелі "Україна" і "Дніпро" – ARS Capital

22:04 24.05.2026
Репортаж: На місцях ударів в Києві тривають відновлювальні роботи, вибиті шибки закриті дошками, більшість бізнесів працює

17:24 24.05.2026
У Херсоні двоє вбитих у неділю через російські обстріли

13:40 24.05.2026
Внаслідок ворожих ударів на Нікопольщині одна людина загинула, серед травмованих – маленькі діти

12:36 24.05.2026
Росіяни вдарили по ринку в Херсоні з артилерії: двоє загиблих та семеро поранених

07:12 24.05.2026
ТРЦ "Квадрат" та Лук'янівський ринок у Києві вигоріли після обстрілу РФ

06:21 24.05.2026
Житлові будинки пошкоджені у 7 районах Києва – ДСНС

06:07 24.05.2026
Постраждалих у Києві 21, серед них неповнолітній, 13 ушпиталені, 3 у важкому стані – мер

06:02 24.05.2026
У Великовисківській громаді Кіровоградської області пошкоджені 16 житлових будинків під час нічної атаки, без постраждалих

