Умисні напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру є неприйнятними – посольство США

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулія Девіс після візиту на об'єкти влучань російського ракетного удару по Києву у ніч проти неділі заявила, що умисні напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру є "неприйнятними".

"Вночі 24 травня Росія завдала удару по Києву, обстрілявши музеї, станції метро, житлові будинки та інші об'єкти, що спричинило масштабні руйнування в усьому регіоні. Сьогодні я на власні очі побачив деякі наслідки цього нападу. Умисні напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру є неприйнятними. Як уже заявляв президент Трамп, ця війна має закінчитися", – написала вона у соцмережі Х.

Дипломатка висловила найглибші співчуття "всім, хто постраждав від цієї непотрібної трагедії".