Зеленський зустрінеться з керівниками усіх фракцій та груп Ради у вівторок – нардеп

Президент України Володимир Зеленський у вівторок зустрінеться з керівниками фракцій та груп Верховної Ради, стверджує народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

"Завтра Зеленський зустрічається з усіма керівниками фракцій і груп!", – написав Гончаренко у своєму телеграм-каналі у понеділок.

Він також повідомив, що через цю зустріч засідання українського парламенту розпочнеться о 14.00 (традиційно у вівторок пленарне засідання розпочинається о 11.00 – ІФ-У)