Лубінець: 406 наших військовополонених в Росії були закатовані до смерті

Станом на сьогодні Росія 406 українських військовополонених в Росії були закатовані до смерті, заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Станом на сьогодні Росія є одним із найбільших експортерів воєнних злочинів у світі: 406 наших військовополонених в Росії були закатовані до смерті. Росія повертає закатованими навіть тих, чий статус був офіційно підтверджений міжнародними організаціями, зокрема МКЧХ… Російський полон – це конвеєр смерті", – повідомив він під час презентації дослідження про порушення прав військовополонених на медичну допомогу.

Омбудсман наполягає на жорстких рішеннях та окремих резолюціях на рівні ПАРЄ, ООН та ОБСЄ.

"Ми вимагаємо забезпечити реальний доступ міжнародних організацій, передусім МКЧХ, до всіх місць утримання українських військовополонених та незаконно утримуваних цивільних. Наразі верифіковано 186 таких місць у РФ… Також ми закликаємо партнерів застосовувати універсальну юрисдикцію, щоб кожна країна могла відкривати кримінальні провадження проти росіян, хто причетний до катування наших громадян", – написав він.

Лубінець заявив, що світ має діяти рішуче, щоб урятувати наших людей.

"Кожна хвилина бездіяльності коштує життя українцям та українкам, які досі в російському полоні. Ми говоримо про це відкрито, ми кричимо про це на всіх міжнародних майданчиках – разом із родинами, разом із тими, хто чекає, і разом із тими, хто досі там, у полоні, зазнає катувань і принижень", – акцентував омбудсман.