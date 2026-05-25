Інтерфакс-Україна
Події
19:03 25.05.2026

Лубінець: 406 наших військовополонених в Росії були закатовані до смерті

2 хв читати
Лубінець: 406 наших військовополонених в Росії були закатовані до смерті

Станом на сьогодні Росія 406 українських військовополонених в Росії були закатовані до смерті, заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Станом на сьогодні Росія є одним із найбільших експортерів воєнних злочинів у світі: 406 наших військовополонених в Росії були закатовані до смерті. Росія повертає закатованими навіть тих, чий статус був офіційно підтверджений міжнародними організаціями, зокрема МКЧХ… Російський полон – це конвеєр смерті", – повідомив він під час презентації дослідження про порушення прав військовополонених на медичну допомогу.

Омбудсман наполягає на жорстких рішеннях та окремих резолюціях на рівні ПАРЄ, ООН та ОБСЄ.

"Ми вимагаємо забезпечити реальний доступ міжнародних організацій, передусім МКЧХ, до всіх місць утримання українських військовополонених та незаконно утримуваних цивільних. Наразі верифіковано 186 таких місць у РФ… Також ми закликаємо партнерів застосовувати універсальну юрисдикцію, щоб кожна країна могла відкривати кримінальні провадження проти росіян, хто причетний до катування наших громадян", – написав він.

Лубінець заявив, що світ має діяти рішуче, щоб урятувати наших людей.

"Кожна хвилина бездіяльності коштує життя українцям та українкам, які досі в російському полоні. Ми говоримо про це відкрито, ми кричимо про це на всіх міжнародних майданчиках – разом із родинами, разом із тими, хто чекає, і разом із тими, хто досі там, у полоні, зазнає катувань і принижень", – акцентував омбудсман.

 

Теги: #катування #омбудсмен #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:32 25.05.2026
Європейська федерація гімнастики зняла обмеження з росіян та білорусів після рішення World Gymnastics

Європейська федерація гімнастики зняла обмеження з росіян та білорусів після рішення World Gymnastics

04:38 25.05.2026
ЦПД: Росія намагається втягнути азійських партнерів у гібридне протистояння із Заходом

ЦПД: Росія намагається втягнути азійських партнерів у гібридне протистояння із Заходом

03:03 25.05.2026
Поліція показала відео з бодікамер патрульних після атаки на Київ

Поліція показала відео з бодікамер патрульних після атаки на Київ

01:56 25.05.2026
Серед російських еліт зростає розчарування Путіним через ситуацію на фронті та економічний спад – ЗМІ

Серед російських еліт зростає розчарування Путіним через ситуацію на фронті та економічний спад – ЗМІ

22:19 24.05.2026
Через нічний обстріл постраждали готелі "Україна" і "Дніпро" – ARS Capital

Через нічний обстріл постраждали готелі "Україна" і "Дніпро" – ARS Capital

20:54 24.05.2026
Комісія України у справах ЮНЕСКО зафіксувала пошкодження десяти культурних установ Києва після удару РФ, назвавши дії Росії культурним геноцидом

Комісія України у справах ЮНЕСКО зафіксувала пошкодження десяти культурних установ Києва після удару РФ, назвавши дії Росії культурним геноцидом

10:09 16.05.2026
РПЦ на окупованих територіях усуває з посад священнослужителів з українським бекґраундом – Лубінець

РПЦ на окупованих територіях усуває з посад священнослужителів з українським бекґраундом – Лубінець

12:03 12.05.2026
Міжнародна коаліція за повернення українських дітей налічує 49 учасників – омбудсмен

Міжнародна коаліція за повернення українських дітей налічує 49 учасників – омбудсмен

17:46 05.05.2026
Лубінець: Мілітаризація українських дітей має бути визнана злочином проти людяності

Лубінець: Мілітаризація українських дітей має бути визнана злочином проти людяності

15:23 05.05.2026
Штат Секретаріату мовного омбудсмена буде розширено з 2027р – Мінкультури

Штат Секретаріату мовного омбудсмена буде розширено з 2027р – Мінкультури

ВАЖЛИВЕ

Зеленський планує зустрітися з фракцією "Слуга народу" у понеділок – джерело

Голову ОУН Мельника та його дружину перепоховали на НВМК

Білоруська опозиціонерка Тихановська прибула з першим візитом до Києва

Репортаж: На місцях ударів в Києві тривають відновлювальні роботи, вибиті шибки закриті дошками, більшість бізнесів працює

Близько 40% предметів Національного музею "Чорнобиль" безповоротно втрачені – Зеленський

ОСТАННЄ

Через російські обстріли поранено 24 людини на Дніпропетровщині – ОВА

СБУ затримала російського агента, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня

У Чорнобильському заповіднику виявили пташенят орлана-білохвоста

Генштаб ЗСУ: уражено нафтобазу "Белец", склади боєприпасів та об'єкти управління ворога

Свириденко: Викупити державне чи комунальне майно "за копійки" через оренду та ремонти більше не вийде

Ющенко: Ми зобов'язані повернути в Україну прах Мазепи та Орлика

Продаж частки Fire Point компанії з ОАЕ знаходиться на розгляді в АМКУ – мажоритарій Fire Point

Окупанти за тиждень захопили лише 8 кв. км у Донецькій області – DeepState

МЗС РФ погрожує посилити удари по Києву та знову закликає іноземних дипломатів покинути місто

Підозрюваний у справі "Мідас" Миронюк стверджує, що ніколи не був радником ексміністра енергетики

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА