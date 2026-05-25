Через російські обстріли поранено 24 людини на Дніпропетровщині – ОВА

Понад 30 разів ворог атакував п’ять районів області артилерією, безпілотниками та ракетою, через атаки росіян 24 людини, серед них – дитина, зазнали поранень, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"У Павлограді пошкоджені адмінбудівлі, автівки, багатоповерхівка. Поранень дістали 12 людей. Четверо з них госпіталізовані. Троє – у важкому стані. У Дніпрі побиті вікна у школі, коледжі та будинках. Пошкоджені автомобілі. Постраждали чотири людини", – написав він у Телеграмі.

За його словами, у Нікопольському районі під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Мирівська та Покровська громади.

"Понівечені інфраструктура, багатоквартирні і приватні будинки, ринок, автівки. Поранено п’ятеро людей – троє жінок та двоє чоловіків. Усі лікуватимуться амбулаторно", – повідомив Ганжа.

Крім того, у Слов’янській громаді (Синельниківський район) постраждав 73-річний чоловік.

Через удари окупаційної армії по Зеленодольській громаді (Криворізький р-н) поранень дістали 37-річний чоловік та 7-річний хлопчик, там понівечені сонячні панелі та автівка.