СБУ затримала російського агента, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
Контррозвідка Служби безпеки "по гарячих слідах" затримала російського агента, який коригував одну із наймасштабніших повітряних атак рашистів по Києву в ніч на 24 травня.
"Фігуранта затримали наступного дня після кривавого обстрілу столиці, коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкта Міноборони та з’ясовував наслідки ворожих "прильотів". Зібрані дані агент планував у режимі реального часу передати куратору з рф для підготовки нових та коригування повторних ударів по місту", – йдеться у повідомленні.
Як встановило розслідування, замовлення ворога виконував 18-річний киянин, який потрапив до уваги російських спецслужбістів, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах. Після вербування агент виїжджав у передмістя столиці, де на гугл-карті позначав транспортні коридори, якими переганяють військову техніку ЗСУ. Це було перевірочним завданням, після якого фігуранту доручили фіксувати наслідки комбінованої атаки по Києву і "доповісти" рашистам.
Співробітники СБУ задокументували, як агент прибув до одного з об’єктів Міноборони, щоб з’ясувати про його зовнішній стан після нічного удару.
На місці події у затриманого вилучено смартфон із підготовленими агентурними звітами з детальним описом наслідків обстрілу.
Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.