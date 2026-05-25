Інтерфакс-Україна
Події
18:27 25.05.2026

У Чорнобильському заповіднику виявили пташенят орлана-білохвоста

1 хв читати
У Чорнобильському заповіднику виявили пташенят орлана-білохвоста
Фото: https://www.facebook.com/

Орнітологи за допомогою дрона провели обстеження гнізд одного з найбільших хижих птахів Європи – орлана-білохвоста у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповідник та зафіксували у гніздівлях пташенят.

"Поблизу острова Домантов (Куповатське ПНДВ (природоохоронне науково-дослідне відділення – ІФ-У) у гнізді виявили пташеня віком близько 25 днів. Малюк уже впевнено тримається у гнізді та активно росте під наглядом батьків. Ще одну важливу знахідку зафіксували на південь від села Оташів (Опачицьке ПНДВ): у гнізді перебувало пташеня віком близько одного тижня та ще одне яйце", – йдеться у повідомленні на сторінці заповідника у Facebook.

Зазначається, що цьогоріч орлани-білохвости розпочали гніздування значно пізніше, ніж зазвичай. Імовірною причиною стали сувора зима та затяжна холодна весна, які вплинули на поведінку птахів і терміни розмноження.

Науковці розповіли, що використання дронів дозволяє проводити моніторинг максимально обережно, без зайвого турбування птахів у надзвичайно важливий період вирощування потомства.

Теги: #орлан #птахи #чорнобильський_заповідник

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:29 07.05.2026
Понад 190 га Чорнобильського заповідника використовували під агробізнес – прокуратура

Понад 190 га Чорнобильського заповідника використовували під агробізнес – прокуратура

12:14 08.04.2026
У Чорнобильському заповіднику виявили рідкісного гірського дрозда

У Чорнобильському заповіднику виявили рідкісного гірського дрозда

16:32 02.02.2025
ПК «Південь» спростувало інформацію, що удару по Одесі 31 січня можна було уникнути, знищивши ворожий БпЛА

ПК «Південь» спростувало інформацію, що удару по Одесі 31 січня можна було уникнути, знищивши ворожий БпЛА

15:22 20.12.2024
Україна передала США докази використання західних технологій у російській зброї

Україна передала США докази використання західних технологій у російській зброї

04:46 08.10.2023
Над Миколаївською областю збили російський дрон "Орлан-10"

Над Миколаївською областю збили російський дрон "Орлан-10"

13:52 22.09.2023
У Запорізькій області знищено ворожий БпЛА

У Запорізькій області знищено ворожий БпЛА

11:30 13.02.2023
РФ удосконалює свої безпілотники новітніми технологіями в обхід міжнародних санкцій - співзасновник "Монобанку"

РФ удосконалює свої безпілотники новітніми технологіями в обхід міжнародних санкцій - співзасновник "Монобанку"

13:55 13.12.2022
Окупанти РФ розстрілюють на Арабатській стрілці червонокнижних птахів - депутат облради

Окупанти РФ розстрілюють на Арабатській стрілці червонокнижних птахів - депутат облради

07:03 13.03.2019
В Якимівському районі Запорізької області сталася масова загибель птахів і тварин

В Якимівському районі Запорізької області сталася масова загибель птахів і тварин

15:23 18.01.2019
Понад 1,5 тис. затриманих митниками в Борисполі щиглів випустять на свободу - Семерак

Понад 1,5 тис. затриманих митниками в Борисполі щиглів випустять на свободу - Семерак

ВАЖЛИВЕ

Зеленський планує зустрітися з фракцією "Слуга народу" у понеділок – джерело

Голову ОУН Мельника та його дружину перепоховали на НВМК

Білоруська опозиціонерка Тихановська прибула з першим візитом до Києва

Репортаж: На місцях ударів в Києві тривають відновлювальні роботи, вибиті шибки закриті дошками, більшість бізнесів працює

Близько 40% предметів Національного музею "Чорнобиль" безповоротно втрачені – Зеленський

ОСТАННЄ

Суд призначив заставу судді Верховного суду, підозрюваній в отриманні неправомірної вигоди

Понад 90 білорусів віддали своє життя, борючись на боці України проти РФ – Сибіга

Сибіга після перемовин із Тихановською у Києві: Білоруси заслуговують на свободу та право самостійно визначати майбутнє своєї держави

Умисні напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру є неприйнятними – посольство США

Зеленський зустрінеться з керівниками усіх фракцій та груп Ради у вівторок – нардеп

Лубінець: 406 наших військовополонених в Росії були закатовані до смерті

Через російські обстріли поранено 24 людини на Дніпропетровщині – ОВА

СБУ затримала російського агента, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня

Генштаб ЗСУ: уражено нафтобазу "Белец", склади боєприпасів та об'єкти управління ворога

Свириденко: Викупити державне чи комунальне майно "за копійки" через оренду та ремонти більше не вийде

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА