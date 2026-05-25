У Чорнобильському заповіднику виявили пташенят орлана-білохвоста

Орнітологи за допомогою дрона провели обстеження гнізд одного з найбільших хижих птахів Європи – орлана-білохвоста у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповідник та зафіксували у гніздівлях пташенят.

"Поблизу острова Домантов (Куповатське ПНДВ (природоохоронне науково-дослідне відділення – ІФ-У) у гнізді виявили пташеня віком близько 25 днів. Малюк уже впевнено тримається у гнізді та активно росте під наглядом батьків. Ще одну важливу знахідку зафіксували на південь від села Оташів (Опачицьке ПНДВ): у гнізді перебувало пташеня віком близько одного тижня та ще одне яйце", – йдеться у повідомленні на сторінці заповідника у Facebook.

Зазначається, що цьогоріч орлани-білохвости розпочали гніздування значно пізніше, ніж зазвичай. Імовірною причиною стали сувора зима та затяжна холодна весна, які вплинули на поведінку птахів і терміни розмноження.

Науковці розповіли, що використання дронів дозволяє проводити моніторинг максимально обережно, без зайвого турбування птахів у надзвичайно важливий період вирощування потомства.