18:23 25.05.2026

Генштаб ЗСУ: уражено нафтобазу "Белец", склади боєприпасів та об'єкти управління ворога

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження нафтобази "Белец" (Брянська обл., РФ), складів боєприпасів та об’єктів управління противника на тимчасово окупованій території України.

"У ніч на 25 травня 2026 року Сил оборони України уразили нафтобазу "Белец" (Унеча, Брянська обл., РФ). Об’єкт задіяно у забезпеченні окупаційної армії держави-агресора. Масштаб завданих збитків уточнюється", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Генштабу.

За інформацією військових, також уражено склад зберігання боєприпасів ворога (Міжгір’я, ТОТ АР Крим), склад боєприпасів у районі Новоянисолі та польовий артилерійський склад у районі Кременівки (Донецька обл.).

Крім того, уражено склад матеріально-технічних засобів противника у районі Докучаєвська (Донецька обл.), комунікаційний вузол підрозділу окупантів у Іванівці (Донецька обл.) і та взвод управління артилерійського підрозділу противника (Троїцьке, Запорізька обл.).

