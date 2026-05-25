18:21 25.05.2026

Свириденко: Викупити державне чи комунальне майно "за копійки" через оренду та ремонти більше не вийде

Фото: Урядовий портал

Кабінет міністрів змінив правила малої приватизації та зробив відкриті онлайн-аукціони обов’язковими для продажу орендованого майна, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Раніше часто працював позаконкурентний викуп. Майно брали в оренду, вкладали кошти у ремонт чи модернізацію (так звані "невід’ємні поліпшення"), а потім отримували право викупити об’єкт без аукціону та за значно нижчою ціною", – написала Свириденко в телеграм-каналі. 

За її словами, через це громади і держава недоотримували кошти і, за оцінками Transparency International Ukraine, в середньому на 45% менше, ніж через відкриті аукціони.

"Тепер орендоване державне та комунальне майно, у якому провели ремонт або модернізацію, продаватиметься лише через відкриті онлайн-аукціони у Prozorro.Продажі… Ціна формуватиметься конкуренцією та ринком. Водночас ми зберігаємо захист для добросовісного бізнесу: підтверджені інвестиції орендаря у невід’ємні поліпшення компенсуватимуться або зараховуватимуться під час остаточного розрахунку", – написала прем’єр.

