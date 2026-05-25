18:19 25.05.2026

Ющенко: Ми зобов'язані повернути в Україну прах Мазепи та Орлика

Третій президент України (2004-2010) Віктор Ющенко вважає, що Україна зобов’язана домагатися повернення праху гетьманів Івана Мазепи та Пилипа Орлика.

"Упродовж століть ворог намагався не лише знищити нас фізично, а й розпорошити нашу пам’ять по всьому світу. Наші провідники, наші гетьмани, мислителі та воїни ставали бранцями чужих цвинтарів. І сьогодні, стоячи на святих київських пагорбах, ми маємо чітко усвідомити: український Пантеон Героїв не буде повним, допоки кожен, хто викував щит нашої незалежності, не повернеться додому", – написав Ющенко в мережі Facebook по результатам участі в церемонії перепоховання голови Організації українських націоналістів (ОУН) Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) в понеділок.

Він наголосив, що Україна зобов’язана повернути прах "великого гетьмана Івана Мазепи та творця першої Конституції Пилипа Орлика, головного отамана Симона Петлюру, гетьмана Павла Скоропадського, провідника Степана Бандеру та тисячі інших достойників нашого роду"

На думку Ющенко, що допоки ці діячі знаходяться за кордоном – українська історична топографія залишається "пораненою".

Як повідомлялося, в січні 2017 року прах українського письменника і поета Олександра Олеся перепоховали на території Державного історико-меморіального Лук’янівського заповідника в Києві. Олесь помер у 1944 році у Празі (Чехія), де і був похований. З січня 2017 року останки письменника і його дружини було ексгумовано, оскільки закони Чехії передбачають плату ренти за місце на цвинтарі. 

У той час в Міністерстві культури повідомили, що при відомстві буде створено спеціальну комісії, яка займатиметься питанням перепоховання видатних українців. Але видимих зрушень у цьому напрямі не було.

У червні 2025 року Кабінет міністрів затвердив порядок здійснення перепоховання на НВМК видатних борців за незалежність України у ХХ столітті. 

У кінці березня керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що найближчим часом, за результатами усіх обговорень, подасть на розгляд президента напрацювання та пропозиції щодо створення Пантеону видатних українців, на якому будуть перераховані видатні вихідці з України, які наразі поховані за кордоном.

15 травня Кабмін доручив провести перепоховання в Україні останків Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник на території Національного військового меморіального кладовища. 19 травня в Люксембурзі відбулася Церемонія ексгумації праху, а безпосередньо перепоховання на НВМК відбулося 25 травня.

19 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна веде перемовини щодо повернення тіла полковника Армії УНР, командира Січових Стрільців та засновника і першого голови Організації українських націоналістів Євгена Коновальця, який похований на цвинтарі Кросвейк в місті Роттердам (Нідерланди). 25 травня заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук повідомила, що Україна уже має дозвіл на перепоховання Коновальця, це відбудеться найближчим часом.

20 травня чинний голова ОУН, перший заступник голови Держкомтелерадіо Богдан Червак заявив, що повернення в Україну праху Євгена Коновальця і голови Директорії Української народної республіки (УНР), головного отамана військ та флоту УНР Симона Петлюри може відбутися незабаром.

В свою чергу голова УІНП Олександр Алфьоров заявляє, що необхідно говорити про перепоховання в Україні голови Директорії УНР Симона Петлюри (похований у Парижі, Франція) і гетьмана Української Держави Павла Скоропадського (похований у Оберстдорфі, Німеччина). 

