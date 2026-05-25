18:04 25.05.2026

Продаж частки Fire Point компанії з ОАЕ знаходиться на розгляді в АМКУ – мажоритарій Fire Point

Головний конструктор Fire Point Денис Штілерман, який декларує належність йому 97,5% акцій компанії, підтвердив свій інтерес до продажу частини компанії інвесторам з ОАЕ, але, за його словами це питання зараз знаходиться на розгляді Антимонопольного комітету України (АМКУ).

На засіданні Тимчасової слідчої парламентської комісії у Києві у понеділок на питання про те, чим завершилися перемовини з ОАЕ, Штілерман відповів: "Нічим, це питання зараз на розгляді в АМКУ".

Він зазначив, що у нього була домовленість з Тимуром Міндічем, підозрюваним у справі про корупцію в українській енергетиці та у відмиванні грошей, у продажі 50% компанії "за ринковою оцінкою і мінус 20%".

".... і коли у нас влітку (2025 року – ІФ-У) виникли араби, які нам дали 2 млрд 450 з чимось млн доларів оцінку…, він зрозумів, що в нього трішки менше виходить, ніж 1 млрд (доларів – ІФ-У). Я розумів, що в нього таких грошей немає", – описав ситуацію мажоритарій Fire Point.

За його словами, на зустрічі у серпні 2025 року Міндіч сказав, що гроші ще не зібрали, але акціонера знайшли.

"Потім Цукерман (партнер Міндича), який був присутній на зустрічі, назвав цього акціонера. І я сказав: ні, хлопці, вибачайте, з таким акціонером точно ні у вас ніякої компанії не буде, ні у мене. Тому давайте ми залишаємося товаришами і більше до цього питання не повертаємося. Я просто продаю свою частку арабам і все", – зазначив Штілерман.

Він пояснив, що договір з ОАЕ з продажу частки у Fire Point передбачає його "кеш-аут" і подальше вкладення цих коштів у спільне підприємство з ОАЕ зі створення космодрому в ОАЕ. Штілерман вказав, що для цього має отримати дозвіл уряду.

Він наголосив, що ніяких паперів з Міндічем не підписував, йшлося виключно про усні домовленості.

"Тому я вимагаю, щоб всі плівки були оприлюдені", – додав генконструктор Fire Point.

На уточнення Гончаренко, чи означає це, що Штілерман хоче, щоб всі його 15 розмов з Міндічем були оприлюднені, Штілерман відповів ствердно.

Як повідомлялось, інтернет-видання "Українська правда" оприлюднило частину розмов, задокументованих НАБУ. Зокрема, Міндіч та ексміністр оборони, а нині секретар РНБО Рустем Умєров начебто обговорювали потенційний продаж 33% частки Fire Point інвесторам за $600 млн, з яких з яких $300 млн інвестор готовий був вкласти в розвиток.

За інформацією BBC, мова йде про оборонну групу EDGE, що належить суверенному фонду ОАЕ.

Генконструктор Fire Point також заявляв, що оприлюднені "плівки Міндіча", з яких можна було зробити висновок про участь Міндіча у власності або грошових потоках компанії, є спробою її дискредитації, негативно впливає на репутацію та виконання державних контрактів.

Теги: #оае #амку #міндіч #fire_point #штілерман

