Окупанти за тиждень захопили лише 8 кв. км у Донецькій області – DeepState

Російські окупанти протягом минулого тижня збільшили площу контролю над українською територією лише на 8,52 кв. км, при цьому темпи просування ворога у Донецькій області сповільнилися більш як удвічі, свідчать мапи OSINT-проєкту DeepState.

Якщо на позаминулому тижні ворог на костянтинівському, краматорському та сіверському напрямках захопив 13,87 кв. км, то на минулому лише на 3,82 кв. км. На покровському напрямку, де на позаминулому тижні ворог зміг захопити 5,1 кв. км, на минулому він просунувся на 4,3 кв. км. Таким чином на минулому тижні ворог захопив у Донецькій області лише 8,12 кв. км, тоді як на позаминулому 18,97 кв. км.

На початку минулого тижня противник відновив наступ на куп’янському напрямку у Харківській області, захопивши 3,04 кв. км в районі с.Піщане, але пізніше це просування не фіксувалося.

Контрнаступальні дії сил оборони на минулому тижні не привели до звільнення великих територій, як на позаминулому. У той же час завдяки заходам українських військових 2,43 кв. км в районі Степногірська Запорізької області та 0,21 кв. км у Куп’янську Харківської області перейшли із зони окупації у "сіру зону".

Таким чином, якщо на позаминулому тижні площа окупації зросла лише на 3,8 кв. км, але за рахунок зменшення 19,69 кв. км на одній ділянці фронту, де відбувався контрнаступ, і втрати 23,49 кв. км на інших, то на цьому тижні площа окупації на одних ділянках фронту за рахунок контрнаступу зменшилась на 2,64 кв. км, а на інших було втрачено 11,16 кв. км.

На всіх інших напрямках фронту за минулий тиждень без змін.

Таким чином, згідно з даними DeepState, загальна площа окупації української території за тиждень зросла на 8,52 кв.км. Район проникнення зріс на 2,68 кв. км.

Щодоби минулого тижня окупанти просувалися в середньому на 1,2 кв. км, а район проникнення зростав щодоби в середньому на 0,4 кв. км.

Позаминулого тижня окупанти просувалися в середньому на 0,5 кв. км кожної доби.

Як повідомлялося, в останні місяці 2025 року середнє зростання площі російської окупації коливалося на рівні 8-14 кв. км на добу. У кінці січня воно почало знижуватись і у середині лютого Сили оборони почали поступове витіснення ворога на олександрівському напрямку в Дніпропетровській та суміжних районах Запорізької та Донецької областей, яке тривало два тижні, а в останній тиждень лютого загальна площа окупації навіть зменшилась уперше з 2022 року. В березні зростання площі ворожої окупації поновилося. У квітні темпи просування ворога складали 4-5 кв. км на добу, у травні – менше 3 із тенденцією до скорочення.