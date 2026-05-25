17:49 25.05.2026

МЗС РФ погрожує посилити удари по Києву та знову закликає іноземних дипломатів покинути місто

Міністерство закордонних справ Росії виступило із заявою, в якій анонсувало нові удари по "підприємствах українського оборонного комплексу" та "центрах прийняття рішень" та знову закликало іноземних дипломатів і журналістів евакуюватися зі столиці України.

Як привід для ескалації названо атаку Сил оборони України на гуртожиток Старобільского професійного коледжу у тимчасово окупованій Луганський області.

МЗС РФ також зазначає, що цілями можуть стати об’єкти проектування та виробництва безпілотників, центри підготовки фахівців з БпЛА, а також "центри прийняття рішень" та "командні пункти".

Російське відомство також закликало іноземних громадян – зокрема, персонал дипломатичних місій та представництв міжнародних організацій – "якнайшвидше покинути місто" у зв’язку з тим, що "зазначені вище об’єкти розкидані по всьому Києву". Жителів столиці також попередили "не наближатися до об’єктів військової та адміністративної інфраструктури".

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко з приводу заяви Москви зазначив у телеграм: "росія на рівні мзс анонсує подальший терор цивільного населення ракетними і дроновими обстрілами. У той же час росія, яка перед візитом путіна в Китай робила вигляд, що задумується про можливе завершення війни, зараз демонструє, що воювати хоче далі. І мир їм не треба. Це відбувається на тлі нездатності забезпечити безпеку на власній території, коли навіть у москву вже прилітає. Терором цивільних путін хоче замаскувати свою нездатність забезпечити безпеку росії. І все це він робить замість завершення війни".

Як повідомлялось, Генеральний штаб Збройних сил України прокоментував маніпулятивну інформацію, розповсюджену російськими медіа щодо нібито ураження Збройними силами України об’єктів цивільної інфраструктури на тимчасово окупованій території країни. Зокрема, в Генштабі зазначили, що 22 травня було уражено один зі штабів підрозділу "Рубікон" у районі Старобільська.

"Рубікон" – російський військовий спецпідрозділ "Центр перспективних безпілотних технологій", представники якого регулярно завдають уражень по мирному населенню та цивільних об’єктах на території України", – зазначили у Генштабі.

Раніше повідомлялось, що представниця МЗС РФ Марія Захарова напередодні 9 травня закликала українських громадян та іноземний дипкорпус серйозно поставитися до рекомендацій міністерства оборони Росії вчасно покинути Київ на випадок можливого удару "у відповідь на дії Києва зі зриву святкування дня перемоги".

