Підозрюваний у справі "Мідас" Миронюк стверджує, що ніколи не був радником ексміністра енергетики

Підозрюваний у справі "Мідас" Ігор Миронюк стверджує, що ніколи не був радником ексміністра енергетики Германа Галущенко.

"Ви, як і представники НАБУ і САП, мені надати почесне звання радника міністра. Я хочу заявити, що ніколи в житті радником міністра енергетики не був, не обіймав цієї посади, не мав владних повноважень і не користувався цими повноваженнями. Це інсинуація НАБУ і САП з метою введення в оману суду", – заявив Миронюк на засіданні тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану в понеділок.

Він підкреслив, що ніколи не був у трудових відносинах і з Міністерством юстиції, де також працював Галущенко міністром.

На думку Миронюка, він незаконно перебуває під вартою вже майже сім місяців і це порушує його права, при цьому повідомивши, що ЄСПЧ взяв його скаргу до розгляду і надасть відповідну оцінку.

Як повідомлялося, 10 листопада 2025 року НАБУ та САП повідомили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас". Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у понеділок Миронюк відповідав на запитання голови ТСК, народного депутата Олексія Гончаренка (фракція "Європейська солідарність") по відеозв’язку зі слідчого ізолятора, де він перебуває під вартою.

Миронюк – адвокат, був заступником голови Фонда державного майна України, помічником екснардепа Андрія Деркача, який утік до РФ і його внесено до санкційного списку.