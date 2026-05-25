Уряд виконав 550 заходів із 1265, передбачених планом реалізації Національної стратегії створення безбар'єрного простору – Кулеба

Станом на травень 2026 року в межах реалізації Національної стратегії створення безбар’єрного простору було виконано понад 550 завдань із 1265, передбачених для міністерств, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба за результатами засідання Національної ради безбар’єрності.

"Сьогодні безбар’єрність – це наскрізний принцип державної політики. Вона інтегрується у відбудову, транспорт, освіту, медицину, цифрові сервіси та адміністративні послуги. Серед важливих практичних рішень – презентували посібник "10 простих кроків, як забезпечити доступність будівель і споруд", який Мінрозвитку розробило разом з експертною спільнотою. Це простий і зрозумілий інструмент для громад, бізнесу та всіх, хто працює над доступним простором", – написав Кулеба в телеграм-каналі.

Він наголосив, що завдання уряду – щоб безбар’єрність була не лише стандартом в документах, а відчутною зміною у повсякденному житті людей.

"Саме людина, її можливості та гідний доступ до послуг мають залишатися в центрі кожного рішення", – підкреслив він.