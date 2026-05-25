Інтерфакс-Україна
17:12 25.05.2026

Уряд виконав 550 заходів із 1265, передбачених планом реалізації Національної стратегії створення безбар'єрного простору – Кулеба

Фото: https://t.me/OleksiiKuleba

Станом на травень 2026 року в межах реалізації Національної стратегії створення безбар’єрного простору було виконано понад 550 завдань із 1265, передбачених для міністерств, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба за результатами засідання Національної ради безбар’єрності.

"Сьогодні безбар’єрність – це наскрізний принцип державної політики. Вона інтегрується у відбудову, транспорт, освіту, медицину, цифрові сервіси та адміністративні послуги. Серед важливих практичних рішень – презентували посібник "10 простих кроків, як забезпечити доступність будівель і споруд", який Мінрозвитку розробило разом з експертною спільнотою. Це простий і зрозумілий інструмент для громад, бізнесу та всіх, хто працює над доступним простором", – написав Кулеба в телеграм-каналі.

Він наголосив, що завдання уряду – щоб безбар’єрність була не лише стандартом в документах, а відчутною зміною у повсякденному житті людей.

"Саме людина, її можливості та гідний доступ до послуг мають залишатися в центрі кожного рішення", – підкреслив він.

Теги: #безбарєрність

14:21 22.05.2026
У Музеї війни відбудеться дискусія про безбар’єрність у культурному просторі

12:12 07.05.2026
Мінрозвитку розширює мережу університетів для підготовки фахівців із безбар'єрності

11:53 22.04.2026
УЧХ провів тренінг психологічної допомоги для спеціалістів із супроводу ветеранів

17:39 15.04.2026
У Києві відкрили новий простір професійної та трудової реабілітації, яким можуть скористатися ветерани – Кличко

16:37 13.04.2026
"Укрзалізниця" розпочала будівництво безбар'єрної платформи на Центральному вокзалі Києва

15:26 04.04.2026
Чергова петиція про безбар'єрне пішохідне середовище на Майдані та Хрещатику в Києві не набрала необхідних голосів

11:56 23.03.2026
10 українських університетів готуватимуть фахівців із безбар’єрності

09:41 20.03.2026
“Термінологія безбар’єрності”: як за глянцевим фасадом слів губиться повага до Людини

16:47 27.02.2026
Міносвіти запускає проєкт "КРОК" для підтримки дітей із порушеннями розвитку

15:21 27.02.2026
Нацкомісія зі стандартів держмови ухвалила редакцію стандарту мови з безбар’єрності

