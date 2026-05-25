Інтерфакс-Україна
Події
16:46 25.05.2026

Суд призначив тюремні строки учасникам організованої агентурної групи ФСБ, які шпигували для РФ в Одесі – СБУ

Суд за доказовою базою Служби безпеки України визнав винними трьох російських агентів, яких СБУ викрила в Одесі у липні 2024 року.

"Головному агенту (резиденту) ворожого осередку суд призначив довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. При цьому двоє його спільників отримали по 15 років тюрми з конфіскацією всього належного їм майна", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Як встановило розслідування, засудженими є завербовані ворогом двоє мобілізованих та їхня знайома мешканка Одеси. За завданням російської спецслужби вони відстежували та передавали рашистам геолокації української ППО, яка обороняє місто. Щоб виявити відповідні координати, агенти об’їжджали на таксі обласний центр та його прилеглі райони. У разі виявлення військових об’єктів зловмисники приховано фотографували їх та позначали геолокації на гугл-картах.

Також агентурна група відстежувала ситуацію на території морського порту Одеси. Для цього мала замасковано встановити там магнітні камери з функцією віддаленого доступу для російських спецслужбістів. Для конспірації російські агенти використовували окремі мобільні телефони, за допомогою яких координували свої дії з ФСБ.

Додатково їхня спільниця маскувала зовнішність, постійно змінюючи перуки під час підготовки до розвідувальної вилазки.

Співробітники СБУ затримали резидента агентурної групи та його поплічника "на гарячому", коли вони фотографували військовий об’єкт.

Третю учасницю ворожого осередку затримали в її помешканні після того, як вона провела дорозвідку поблизу потенційної "цілі".

За матеріалами Служби безпеки агентів визнано винними за ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена організованою групою в умовах воєнного стану).

17:26 25.05.2026
Уряд Казахстану відмовився виконувати рішення суду за позовом "Нафтогазу" до "Газпрому"

СБУ уразила перекачувальну станцію у Володимирській області РФ, яка забезпечує пальним Московський регіон

СБУ: Уражено ешелон та резервуари з пальним, логістичну структуру та телекомунікацію противника на ТОТ України

Зеленський повідомив про ураження російського хімічного підприємства "Метафракс Кемікалс"

СБУ викрила агентурну мережу ФСБ, яка коригувала російські удари по Київщині та Одещині

Суд призначив 8 років тюрми ексфінансисту бойової бригади, який привласнив 9,7 млн грн і програв їх у казино

Єрмак заявляє, що виконав усі зобов'язання суду, здав закордонні паспорти та носить електронний браслет

Суд у Відні зобов'язав Борислава Березу не поширювати твердження щодо Ощадбанку в "угорській справі"

Суд у Казахстані дозволив примусове стягнення з Газпрому $1,4 млрд на користь "Нафтогазу" за рішенням міжнародного арбітражу

Внутрішня безпека СБУ оголосила 81 підозру за шпигунство, тероризм та корупцію

