Співвласник компанії Fire Point Штілерман: у справі Міндіча мене не допитували

Співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман заявляє, що антикорупційні органи допитували його у справі щодо можливих зловживань чиновниками Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (ДСЗІ) та Агенції оборонних закупівель (АОЗ), а у справі бізнесмена Тимура Міндіча допитів не було.

На засіданні ТСК Верховної Ради України з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони та антикорупційного законодавства в понеділок, відповідаючи на питання голови ТСК, народного депутата Олексія Гончаренка, чи допитувало його НАБУ у справі Міндіча, Штілерман сказав: "У справі Міндіча – ніколи".

Уточнюючи, чи допитувався він в інших справах НАБУ, співвласник компанії Fire Point сказав: "Так, є справа, яка проти чиновників ДСЗІ та АОЗ щодо незаконного збагачення, де розслідується можливе завищення цін по контрактах. В рамках цього слідства є 6 компаній, одна з яких Fire Point".

Штілерман додав, що цей допит був на початку весни минулого року.

При цьому він зазначив, що не знає, чи пов’язано це якось зі справою Міндіча.

На цей момент, за словами Штілермана, викликів до НАБУ в якості свідка у справі у нього немає.

Трансляцію засідання ТСК Гончаренко веде на своєму ютюб-каналі.