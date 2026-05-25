Інтерфакс-Україна
Події
16:42 25.05.2026

Співвласник компанії Fire Point Штілерман: у справі Міндіча мене не допитували

1 хв читати
Співвласник компанії Fire Point Штілерман: у справі Міндіча мене не допитували
Фото: https://firepoint.agency/

Співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман заявляє, що антикорупційні органи допитували його у справі щодо можливих зловживань чиновниками Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (ДСЗІ) та Агенції оборонних закупівель (АОЗ), а у справі бізнесмена Тимура Міндіча допитів не було.

На засіданні ТСК Верховної Ради України з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони та антикорупційного законодавства в понеділок, відповідаючи на питання голови ТСК, народного депутата Олексія Гончаренка, чи допитувало його НАБУ у справі Міндіча, Штілерман сказав: "У справі Міндіча – ніколи".

Уточнюючи, чи допитувався він в інших справах НАБУ, співвласник компанії Fire Point сказав: "Так, є справа, яка проти чиновників ДСЗІ та АОЗ щодо незаконного збагачення, де розслідується можливе завищення цін по контрактах. В рамках цього слідства є 6 компаній, одна з яких Fire Point".

Штілерман додав, що цей допит був на початку весни минулого року.

При цьому він зазначив, що не знає, чи пов’язано це якось зі справою Міндіча.

На цей момент, за словами Штілермана, викликів до НАБУ в якості свідка у справі у нього немає.

Трансляцію засідання ТСК Гончаренко веде на своєму ютюб-каналі.

Теги: #міндіч #fire_point #штілерман #набу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:51 21.05.2026
НАБУ проводить розслідування щодо отримання детективом квартири від батька-підозрюваного у справі Князева

НАБУ проводить розслідування щодо отримання детективом квартири від батька-підозрюваного у справі Князева

18:03 20.05.2026
Суд виправдав ключового свідка у справі детектива НАБУ Магамедрасулова – ЦПК

Суд виправдав ключового свідка у справі детектива НАБУ Магамедрасулова – ЦПК

15:27 20.05.2026
Міндіч подав позов проти Зеленського щодо оскарження санкцій

Міндіч подав позов проти Зеленського щодо оскарження санкцій

14:20 19.05.2026
САП: повідомлено про підозру трьом чинним суддям Верховного Суду та судді у відставці у справі щодо корупції

САП: повідомлено про підозру трьом чинним суддям Верховного Суду та судді у відставці у справі щодо корупції

20:14 17.05.2026
НАБУ спростувало російську пропаганду про нібито "розслідування" щодо Олени Зеленської

НАБУ спростувало російську пропаганду про нібито "розслідування" щодо Олени Зеленської

17:46 12.05.2026
ВАКС обирає Єрмаку запобіжний захід, рішення у вівторок не буде

ВАКС обирає Єрмаку запобіжний захід, рішення у вівторок не буде

16:27 12.05.2026
Керівник САП: деякі напрямки операції "Мідас" ще йдуть під прикриттям, суспільство про них дізнається пізніше

Керівник САП: деякі напрямки операції "Мідас" ще йдуть під прикриттям, суспільство про них дізнається пізніше

15:27 12.05.2026
Умєров має статус свідка у справі про корупцію, в якій фігурує Міндіч – керівники антикорупційних органів

Умєров має статус свідка у справі про корупцію, в якій фігурує Міндіч – керівники антикорупційних органів

20:15 08.05.2026
Третя серія "плівок Міндіча" спростовує, що Цукерман та Міндіч планували виїзд з України завчасно – ЗМІ

Третя серія "плівок Міндіча" спростовує, що Цукерман та Міндіч планували виїзд з України завчасно – ЗМІ

14:36 06.05.2026
Притула: Дуже обережно ставлюся до закликів щодо націоналізації Fire Point

Притула: Дуже обережно ставлюся до закликів щодо націоналізації Fire Point

ВАЖЛИВЕ

Зеленський планує зустрітися з фракцією "Слуга народу" у понеділок – джерело

Голову ОУН Мельника та його дружину перепоховали на НВМК

Білоруська опозиціонерка Тихановська прибула з першим візитом до Києва

Репортаж: На місцях ударів в Києві тривають відновлювальні роботи, вибиті шибки закриті дошками, більшість бізнесів працює

Близько 40% предметів Національного музею "Чорнобиль" безповоротно втрачені – Зеленський

ОСТАННЄ

Підозрюваний у справі "Мідас" Миронюк стверджує, що ніколи не був радником ексміністра енергетики

Уряд виконав 550 заходів із 1265, передбачених планом реалізації Національної стратегії створення безбар'єрного простору – Кулеба

Суд призначив тюремні строки учасникам організованої агентурної групи ФСБ, які шпигували для РФ в Одесі – СБУ

СБС ЗСУ: Уражено засоби ППО та логістичні об'єкти противника

Кількість постраждалих в Дергачах збільшилася до 23 – Синєгубов

Милованов: Свириденко реально викладає в KSE, робить це у вихідні, а зустрічі проходять за правилами Chatham House

В Дніпрі вже 4 постраждалих після удару, 3 з них у лікарні – обладміністрація

Організатору поставок українських будматеріалів для окупантів повідомили про підозру

Кількість постраждалих у Києві через ворожу атаку зросла до 91 особи – КМВА

Зеленський планує зустрітися з фракцією "Слуга народу" у понеділок – джерело

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА