СБС ЗСУ: Уражено засоби ППО та логістичні об'єкти противника

Сили безпілотних систем Збройних сил України повідомили про ураження установки ЗРК С-300, РЛС 9С19 "Імбир", складів боєприпасів та матеріально-технічного забезпечення, залізничних цистерн з паливно-мастильними матеріалами та інших об’єктів на тимчасово окупованій території України.

"414-та бригада "Птахи Мадяра" уразила РЛС 9С19 "Імбир" у Донецькій області. Спеціалізована радіолокаційна станція секторного огляду зі складу ЗРС С-300В. Призначена для виявлення балістичних та аеродинамічних цілей на великих дистанціях. Є рідкісним і високовартісним елементом системи протиповітряної оборони противника… 414-та бригада… уразила пускову установку ЗРК С-300 у Донецькій обл", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі СБС.

Також 1-й окремий центр уразив залізничні цистерни з паливно-мастильними матеріалами у Донецькій області. 414-та бригада "Птахи Мадяра" знищила розвідувальний БпЛА "Мерлін-ВР" – один із найбільших БпЛА російської армії

Повідомляється про ураження низки логістичних об’єктів на ТОТ Донецькій області.

"413-й полк "Рейд" уразив склад матеріально-технічного забезпечення противника у Донецькій області. 414-та бригада "Птахи Мадяра" уразила склад боєприпасів та матеріально-технічного забезпечення підрозділу противника у Донецькій області. 414-та бригада "Птахи Мадяра" знищила польовий артилерійський склад противника у Донецькій області", – розповіли в СБС.

За інформацією СБС, також 1-й окремий центр уразив тимчасовий пункт дислокації та пункт технічного обслуговування противника у Донецькій області, 412-та бригада Nemesis уразила логістичні цілі противника у Запорізькій області.

Операції проведено у взаємодії з Центром глибинних уражень угруповання СБС.

"Протягом 1-24 травня було уражено 23 елементи ППО противника, що безпосередньо знижує його спроможності виявляти та перехоплювати повітряні цілі. Водночас системний вплив на логістику та управління противника порушує постачання, координацію підрозділів і темпи відновлення його бойових спроможностей", – резюмували військові.