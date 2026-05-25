16:31 25.05.2026

СБС ЗСУ: Уражено засоби ППО та логістичні об'єкти противника

Сили безпілотних систем Збройних сил України повідомили про ураження установки ЗРК С-300, РЛС 9С19 "Імбир", складів боєприпасів та матеріально-технічного забезпечення, залізничних цистерн з паливно-мастильними матеріалами та інших об’єктів на тимчасово окупованій території України.

"414-та бригада "Птахи Мадяра" уразила РЛС 9С19 "Імбир" у Донецькій області. Спеціалізована радіолокаційна станція секторного огляду зі складу ЗРС С-300В. Призначена для виявлення балістичних та аеродинамічних цілей на великих дистанціях. Є рідкісним і високовартісним елементом системи протиповітряної оборони противника… 414-та бригада… уразила пускову установку ЗРК С-300 у Донецькій обл", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі СБС.

Також 1-й окремий центр уразив залізничні цистерни з паливно-мастильними матеріалами у Донецькій області. 414-та бригада "Птахи Мадяра" знищила розвідувальний БпЛА "Мерлін-ВР" – один із найбільших БпЛА російської армії

Повідомляється про ураження низки логістичних об’єктів на ТОТ Донецькій області.

"413-й полк "Рейд" уразив склад матеріально-технічного забезпечення противника у Донецькій області. 414-та бригада "Птахи Мадяра" уразила склад боєприпасів та матеріально-технічного забезпечення підрозділу противника у Донецькій області. 414-та бригада "Птахи Мадяра" знищила польовий артилерійський склад противника у Донецькій області", – розповіли в СБС.

За інформацією СБС, також 1-й окремий центр уразив тимчасовий пункт дислокації та пункт технічного обслуговування противника у Донецькій області, 412-та бригада Nemesis уразила логістичні цілі противника у Запорізькій області.

Операції проведено у взаємодії з Центром глибинних уражень угруповання СБС.

"Протягом 1-24 травня було уражено 23 елементи ППО противника, що безпосередньо знижує його спроможності виявляти та перехоплювати повітряні цілі. Водночас системний вплив на логістику та управління противника порушує постачання, координацію підрозділів і темпи відновлення його бойових спроможностей", – резюмували військові.

08:28 25.05.2026
ППО України збила 246 зі 262 БпЛА, зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 9 локаціях

11:08 24.05.2026
Уражено нафтовий термінал "Таманьнефтегаз", корабель і катер на базі "Новоросійськ" – Генштаб ЗСУ

08:07 24.05.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1500 ворожих цілей

15:47 23.05.2026
"Мадяр" Бровді повідомив про ураження у Новоросійську в РФ фрегату, нафтосховища та ракетоносія

15:42 23.05.2026
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтового терміналу "Шесхарис", нафтобази "Грушова" та танкеру тіньового флоту РФ

14:30 23.05.2026
СБУ: Уражено ешелон та резервуари з пальним, логістичну структуру та телекомунікацію противника на ТОТ України

12:55 23.05.2026
Зеленський повідомив про ураження російського хімічного підприємства "Метафракс Кемікалс"

08:50 23.05.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1447 ворожих цілей

19:00 22.05.2026
Генштаб ЗСУ: В Старобільску уражений один зі штабів підрозділу "Рубікон"

17:16 22.05.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено логістичні об'єкти, засоби ППО, пункти управління та жива сила противника

