Кількість постраждалих в Дергачах збільшилася до 23 – Синєгубов

Станом на 16:05 кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по цивільному підприємству в Дергачах сягнула 23, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"23 людини постраждали внаслідок удару окупантів по Дергачах. Із них 21 людина зазнала вибухових поранень, у двох – гостра реакція на стрес. Наразі в операційних медзакладів перебуває 10 людей", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що внаслідок удару по Дергачах 19 людей постраждали, ще двоє загинули.