16:15 25.05.2026
Кількість постраждалих в Дергачах збільшилася до 23 – Синєгубов
Станом на 16:05 кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по цивільному підприємству в Дергачах сягнула 23, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"23 людини постраждали внаслідок удару окупантів по Дергачах. Із них 21 людина зазнала вибухових поранень, у двох – гостра реакція на стрес. Наразі в операційних медзакладів перебуває 10 людей", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.
Раніше повідомлялося, що внаслідок удару по Дергачах 19 людей постраждали, ще двоє загинули.