Милованов: Свириденко реально викладає в KSE, робить це у вихідні, а зустрічі проходять за правилами Chatham House

Президент університету "Київська школа економіки" Тимофій Милованов розповів, на яких умовах прем’єр-міністр Юлія Свириденко викладає в KSE і в чому бачить її цінність для вишу.

"Прем’єр міністр реально викладає в KSE. Є студентські проєкти, є захисти, є коментарі і зворотній зв’язок. Для багатьох це дивно уявити, але прем’єр-міністр читає лекції і проводить семінарські заняття. Ні, вона не робить це в час, коли має працювати як прем’єр – вона це робить у вихідні. Ні, ми не будемо розкривати публічно графік прем’єра в KSE. Графік прем’єра, місцерозташування лекції, список студентів – все це закрита інформація. В тому числі й через безпеку. Список студентів перевіряє УДО, наприклад. Ні, ми не будемо розкривати публічно, скільки годин вона викладає, скільки годин готується, надавати її слайди, тощо. Частина цієї інформації – приватна за законодавством України і нам заборонено її публікувати. Все що потрібно публікувати – в деклараціях НАЗК", – написав Милованов в мережі Facebook.

Він наголосив, що KSE бачить цінність співпраці зі Свириденко в тому, що: вона приходить і має час викладати, спілкуватись з студентами, відповідати на їхні питання; готується до цих лекцій, семінарів, зустрічей.

"Це не зустрічі просто поговорити, ні, тут є конкретні теми, матеріал, завдання, слайди, проєкти, оцінка проєктів тощо. Так, зустрічі проходять по Chatham House правилам. Для того, щоб розмова була більш відкритою. Наше завдання тут – передати студентам максимально можливу кількість знань та інформації", – розповів Милованов.

За його словами, зарплата прем’єрки за викладання визначена внутрішньою політикою KSE.

"Є висновок НАЗК, що немає конфлікту інтересів у викладанні прем’єр міністра. Ні, KSE чи я не отримує ніяких вигід від прем’єр міністра. Навпаки, до нас більше уваги від донорів через те, що прем’єр є ПЕП і їх юристи хочуть більше документів і фактів. Ні, я не вхожу в наглядові ради державних підприємств, Свириденко не призначала мене туди (особисто, або з якимось порушенням), а KSE не отримувала грошей від уряду чи державних підприємств", – написав він, і нагадав, що є невеличкі контракти, які були укладені задовго до його призначення в наглядові ради.

Як повідомлялося, прем’єр Юлія Свириденко задекларувала 4,8 млн грн доходів за 2025 рік, з яких 3,2 млн грн – гонорари та інші виплати, згідно з цивільно-правовими угодами від Київської школи економіки (KSE).

У Свириденко працює один штатний радник, одна помічниця та п’ять радників на громадських засадах, серед яких керівниця KSE Institute Наталія Шаповал, керівник стратегічних проєктів KSE Institute Максим Федосеєнко та член Ради директорів KSE Єгор Григоренко.