В Дніпрі вже 4 постраждалих після удару, 3 з них у лікарні – обладміністрація

Кількість постраждалих через атаку російських окупантів по місту Дніпро в понеділок зросла до чотирьох, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"За допомогою до медиків звернулася 46-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно. Троє чоловіків у лікарні, двоє з них "важкі", – написав Ганжа в телеграм.

Раніше після вибухів, які пролунали в Дніпрі після 12:00, повідомлялося про трьох постраждалих. Перед тим Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль у напрямку міста.