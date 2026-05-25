15:52 25.05.2026
В Дніпрі вже 4 постраждалих після удару, 3 з них у лікарні – обладміністрація
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Кількість постраждалих через атаку російських окупантів по місту Дніпро в понеділок зросла до чотирьох, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
"За допомогою до медиків звернулася 46-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно. Троє чоловіків у лікарні, двоє з них "важкі", – написав Ганжа в телеграм.
Раніше після вибухів, які пролунали в Дніпрі після 12:00, повідомлялося про трьох постраждалих. Перед тим Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль у напрямку міста.