Інтерфакс-Україна
15:48 25.05.2026

Організатору поставок українських будматеріалів для окупантів повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру директору групи комерційних підприємств, який організував оптові постачання будівельних матеріалів для зведення укріплень, оборонних підприємств і ремонтних баз російських окупаційних військ, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру директору групи комерційних підприємств, який організував постачання будівельних матеріалів для потреб міноборони рф (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України)", – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що після початку повномасштабного вторгнення він налагодив співпрацю з підприємствами держави-агресора та тимчасово окупованого Криму. Через підконтрольні структури забезпечував оптові поставки будматеріалів для зведення військових об’єктів – укріплень, оборонних підприємств і ремонтних баз окупаційних військ. Щоб приховати діяльність, бізнес було перереєстровано на довірених осіб на ТОТ АР Крим та в РФ, однак фактичне управління здійснювалося з України. Підозрюваний координував роботу підприємств, визначав ролі учасників і контролював фінансові потоки.

Попри санкції, компанії брали участь у тендерах міноборони рф та виконували контракти на постачання товарів. За час повномасштабної агресії вони сплатили до бюджету рф понад 100 млн рублів податків. Наразі про підозру повідомлено директору та ще трьом особам, які переховуються на тимчасово окупованій території Криму. Під час обшуків вилучено документи, електронні носії та інші докази.

Фінансовий супровід забезпечувала бухгалтерка з Києва, яка дистанційно вела розрахунки та звітність. Її раніше затримали під час спроби виїзду за кордон, а у листопаді суд призначив їй 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Теги: #колаборанти #офіс_генпрокурора #київщина #будматеріали

14:08 25.05.2026
Через "Дію" вже подано 1133 заявки на компенсацію та відновлення за останню масовану атаку у Києві та Київській області – Кулеба

15:24 22.05.2026
Братів-близнюків, лікарів за фахом, викрили на оформленні фіктивної інвалідності ухилянтам

17:47 20.05.2026
Посадовці поліції, які фігурують у справі про "кришування" схеми з відвертим контентом, відсторонені від виконання обов'язків

17:19 20.05.2026
Зрадників, що навели ракети по Миколаєву, засуджено до 15 років позбавлення волі – прокуратура

14:47 20.05.2026
В Одесі викрили хакерів, які завдали понад $250 тис. збитків онлайн-платформам США

14:27 20.05.2026
У топпосадовців Нацполіції вилучено елітний автопарк, швейцарські годинники, зброю та готівку в сумі понад 22,6 млн грн – генпрокурор

14:15 20.05.2026
СБУ затримала на Київщині ділків, які під прикриттям благодійних фондів заробляли на ухилянтах

11:29 20.05.2026
За "кришування" схеми з відвертим контентом затримано керівництво облпідрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях

14:49 19.05.2026
Офіс генпрокурора повідомив про приховування обороту та ухилення від податків на понад 100 млн грн медзакладом на Закарпатті

13:36 19.05.2026
Посадовець на Київщині та його спільник вимагали 260 тис грн хабаря за отримання коштів по програмі "єВідновлення"

