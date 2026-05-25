15:31 25.05.2026
Кількість постраждалих у Києві через ворожу атаку зросла до 91 особи – КМВА
Фото: ДСНС Києва
Уже відомо про 91 постраждалого унаслідок ворожої атаки Києва у ніч проти 24 травня, повідомив очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
"Після вчорашньої атаки кияни продовжують звертатися за допомогою до медиків. Кількість постраждалих зросла до 91 людини", – написав він у телеграм у понеділок вдень.
Раніше повідомлялося про 87 постраждалих та двох загиблих. У столиці пошкоджено майже 300 об’єктів, включно з житловими будинками.