15:31 25.05.2026

Кількість постраждалих у Києві через ворожу атаку зросла до 91 особи – КМВА

Уже відомо про 91 постраждалого унаслідок ворожої атаки Києва у ніч проти 24 травня, повідомив очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Після вчорашньої атаки кияни продовжують звертатися за допомогою до медиків. Кількість постраждалих зросла до 91 людини", – написав він у телеграм у понеділок вдень.

Раніше повідомлялося про 87 постраждалих та двох загиблих. У столиці пошкоджено майже 300 об’єктів, включно з житловими будинками.

14:36 25.05.2026
У Києві на місці руйнування житлової 5-поверхівки працюють 53 рятувальники та 16 од. техніки – ДСНС

12:15 25.05.2026
Тихановська: Режим Лукашенка несе свою частку відповідальності за атаки на Україну

09:43 25.05.2026
Одна людина загинула, ще четверо зазнали поранень через ворожі атаки на Сумщині за добу – ОВА

09:05 25.05.2026
Білоруська опозиціонерка Тихановська прибула з першим візитом до Києва

08:35 25.05.2026
Кличко: Кількість ушпиталених після нічної атаки на Київ становить 21 особу

07:11 25.05.2026
Росіяни атакували Запорізьку область, троє поранених

07:08 25.05.2026
Уже 87 постраждалих унаслідок ворожої атаки Києва, триває ліквідація наслідків – ДСНС

22:21 24.05.2026
Пошкоджено кампус American University Kyiv

22:04 24.05.2026
Репортаж: На місцях ударів в Києві тривають відновлювальні роботи, вибиті шибки закриті дошками, більшість бізнесів працює

22:02 24.05.2026
Ткаченко: Кількість постраждалих у Києві після нічного удару зросла до 86

