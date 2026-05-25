Інтерфакс-Україна
Події
15:09 25.05.2026

Ведучий Янович сфотографував результати НМТ, в УЦОЯО кажуть, що "це не ок"

2 хв читати
Ведучий Янович сфотографував результати НМТ, в УЦОЯО кажуть, що "це не ок"

Актор, ведучий і співзасновник студії "Мамахихотала" Євген Янович після проходження національного мультипредметного тесту (НМТ) сфотографував на мобільний телефон свої результати і виклав у соціальні мережі, в Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) кажуть, що це не правильно.

Зокрема, Євген Янович вирішив у 2026 році здати національний мультипредметний тест і декілька днів тому поділився в соцмережі Threads своїми результатами, чим викликав дискусію серед користувачів.

"Шановні тредчани, я склав НМТ))) Математику писав 70 хвилин десь і набрав найменше балів. Історію 20 хвилин і набрав найбільше… Якщо переводити на 200 бальну систему, то: Українська – 160, математика – 163, історія – 169 і географія – 172", – написав він.

Темою для обговорення стало те, що ведучий опублікував також фото своїх результатів, яке зробив на мобільний після завершення тестування безпосередньо з екрану ком’ютера в тимчасовому екзаменаційному центрі (ТЕЦ).

Коментатори звертали увагу, що користуватися мобільним в авдиторії ТЕЦ, а особливо фотографувати екран комп’ютера – заборонено, на що Янович відповів: "Закінчив тест, забрав телефон, клацнув екран комп’ютера". 

Агентство "Інтерфакс-Україна" поцікавилося в Українському центрі оцінювання якості освіти чи правомірно фотографувати свої результати на мобільний телефон після завершення тестування.

"Це не ок. Але, гадаю, у ТЕЦ знали пана Євгена, тож не змогли встояти перед його публічністю і шармом і дозволили використати телефон після завершення іспитування", – сказала в коментарі агентству директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко.

Як повідомлялося, 20 серпня в Україні стартували основні сесії НМТ, які триватимуть до 25 червня.

Цьогоріч НМТ проходить за минулорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій; перелік предметів НМТ залишається незмінним – вступники складають українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.

Теги: #уцояо #нмт #янович #вакуленко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:43 21.05.2026
В УЦОЯО розповіли про алгоритм дій учасників НМТ, які не взяли участі в основній сесії з поважних причин

В УЦОЯО розповіли про алгоритм дій учасників НМТ, які не взяли участі в основній сесії з поважних причин

16:39 20.05.2026
Під час НМТ-2026 технології прокторингу не використовуються – директорка УЦОЯО

Під час НМТ-2026 технології прокторингу не використовуються – директорка УЦОЯО

16:23 20.05.2026
Директорка УЦОЯО учасникам НМТ: Якщо ви будете в цифрових окулярах – то ваше тестування на цьому завершиться

Директорка УЦОЯО учасникам НМТ: Якщо ви будете в цифрових окулярах – то ваше тестування на цьому завершиться

15:51 20.05.2026
Директорка УЦОЯО спростувала інформацію, що учасниками НМТ-2026 не будуть доступні довідкові матеріали

Директорка УЦОЯО спростувала інформацію, що учасниками НМТ-2026 не будуть доступні довідкові матеріали

11:08 20.05.2026
В УЦОЯО розповіли про допуск до екзаменаційного центру на НМТ, правила тестування і дії учасників під час повітряної тривоги

В УЦОЯО розповіли про допуск до екзаменаційного центру на НМТ, правила тестування і дії учасників під час повітряної тривоги

14:10 19.05.2026
Директорка УЦОЯО Вакуленко: Наше завдання - щоб кожен і кожна могли реалізувати свої освітні плани та мрії

Директорка УЦОЯО Вакуленко: Наше завдання - щоб кожен і кожна могли реалізувати свої освітні плани та мрії

13:44 19.05.2026
УЦОЯО порушуватиме питання про підвищення зарплат в установі – директорка

УЦОЯО порушуватиме питання про підвищення зарплат в установі – директорка

13:34 19.05.2026
Директорка УЦОЯО: щороку маємо до десяти звернень учасників НМТ до суду, майже завжди ми виграємо

Директорка УЦОЯО: щороку маємо до десяти звернень учасників НМТ до суду, майже завжди ми виграємо

13:15 19.05.2026
Директорка УЦОЯО про списування на НМТ: За роки тестувань ми бачили фактично весь "китайський ринок" девайсів

Директорка УЦОЯО про списування на НМТ: За роки тестувань ми бачили фактично весь "китайський ринок" девайсів

12:44 19.05.2026
Директорка УЦОЯО Вакуленко: НМТ за кордоном потрібно проводити і після війни, поки там є бажаючі вступати в українські виші

Директорка УЦОЯО Вакуленко: НМТ за кордоном потрібно проводити і після війни, поки там є бажаючі вступати в українські виші

ВАЖЛИВЕ

Зеленський планує зустрітися з фракцією "Слуга народу" у понеділок – джерело

Голову ОУН Мельника та його дружину перепоховали на НВМК

Білоруська опозиціонерка Тихановська прибула з першим візитом до Києва

Репортаж: На місцях ударів в Києві тривають відновлювальні роботи, вибиті шибки закриті дошками, більшість бізнесів працює

Близько 40% предметів Національного музею "Чорнобиль" безповоротно втрачені – Зеленський

ОСТАННЄ

В Дніпрі вже 4 постраждалих після удару, 3 з них у лікарні – обладміністрація

Організатору поставок українських будматеріалів для окупантів повідомили про підозру

Кількість постраждалих у Києві через ворожу атаку зросла до 91 особи – КМВА

Зеленський планує зустрітися з фракцією "Слуга народу" у понеділок – джерело

Україна замовила рекордну партію далекобійних артснарядів 155мм у 6 виробників – міністр Федоров

Дітям ветеранів спрощено доступ до освітніх пільг – можна використовувати витяг із Реєстру ветеранів

У Києві на місці руйнування житлової 5-поверхівки працюють 53 рятувальники та 16 од. техніки – ДСНС

Україна запускає інформресурс для викриття російської системи вербування іноземних громадян на війну

Посли іноземних держав відвідали місце удару на Лук'янівці в Києві

Через "Дію" вже подано 1133 заявки на компенсацію та відновлення за останню масовану атаку у Києві та Київській області – Кулеба

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА