Ведучий Янович сфотографував результати НМТ, в УЦОЯО кажуть, що "це не ок"

Актор, ведучий і співзасновник студії "Мамахихотала" Євген Янович після проходження національного мультипредметного тесту (НМТ) сфотографував на мобільний телефон свої результати і виклав у соціальні мережі, в Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) кажуть, що це не правильно.

Зокрема, Євген Янович вирішив у 2026 році здати національний мультипредметний тест і декілька днів тому поділився в соцмережі Threads своїми результатами, чим викликав дискусію серед користувачів.

"Шановні тредчани, я склав НМТ))) Математику писав 70 хвилин десь і набрав найменше балів. Історію 20 хвилин і набрав найбільше… Якщо переводити на 200 бальну систему, то: Українська – 160, математика – 163, історія – 169 і географія – 172", – написав він.

Темою для обговорення стало те, що ведучий опублікував також фото своїх результатів, яке зробив на мобільний після завершення тестування безпосередньо з екрану ком’ютера в тимчасовому екзаменаційному центрі (ТЕЦ).

Коментатори звертали увагу, що користуватися мобільним в авдиторії ТЕЦ, а особливо фотографувати екран комп’ютера – заборонено, на що Янович відповів: "Закінчив тест, забрав телефон, клацнув екран комп’ютера".

Агентство "Інтерфакс-Україна" поцікавилося в Українському центрі оцінювання якості освіти чи правомірно фотографувати свої результати на мобільний телефон після завершення тестування.

"Це не ок. Але, гадаю, у ТЕЦ знали пана Євгена, тож не змогли встояти перед його публічністю і шармом і дозволили використати телефон після завершення іспитування", – сказала в коментарі агентству директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко.

Як повідомлялося, 20 серпня в Україні стартували основні сесії НМТ, які триватимуть до 25 червня.

Цьогоріч НМТ проходить за минулорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій; перелік предметів НМТ залишається незмінним – вступники складають українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.