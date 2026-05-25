14:51 25.05.2026

Україна замовила рекордну партію далекобійних артснарядів 155мм у 6 виробників – міністр Федоров

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про найбільшу в історії закупівлю далекобійних артилерійських снарядів.

"Законтрактували рекордну кількість далекобійних артилерійських пострілів 155 мм – зекономили мільярди та купили військовим ще десятки тисяч боєприпасів… АОЗ ДОТ уже законтрактувала найбільшу в історії агенції партію цих пострілів – і на фронт їх приїде на десятки тисяч більше, ніж очікувалося спочатку", – написав Федоров в телеграм у понеділок.

За його словами, у закупівлі переможцями стали шість виробників. "З усіма вже підписали контракти на постачання для Сил оборони. Конкуренція та прозорі умови дали змогу зекономити 16% від початкової суми – це мільярди гривень. У результаті вдалося додатково законтрактувати ще десятки тисяч пострілів. Незабаром ворог відчує цю різницю на собі", – додав міністр.

Наступним кроком Федоров назвав масштабування конкурентних закупівель на FPV, mid-strike та deep-strike дрони. "Улітку переходитимемо до тендерних процедур у всіх можливих оборонних закупівлях", – повідомив він.

Очільник оборонного відомства заявив про намір збудувати систему, де зброю закуповують за єдиними для всіх виробників правилами при мінімізації людського фактору та посиленні підзвітності. "Важливо, що система також зменшує залежність від одного постачальника. Великі закупівлі можуть розподілятися між кількома виробниками. Частина процедур проходитиме в електронній системі Prozorro. Водночас безпека оборонних підприємств і людей залишається пріоритетом, тому процес запускаємо поступово та з урахуванням усіх ризиків", – сказав Федоров.

14:42 25.05.2026
Дітям ветеранів спрощено доступ до освітніх пільг – можна використовувати витяг із Реєстру ветеранів

11:57 21.05.2026
Міністр оборони: Стратегічна мета – вийти на стабільний показник 95% перехоплення повітряних цілей

11:43 21.05.2026
Федоров: Ключові напрями на найближчі місяці – масштабна трансформація рекрутингу, тендерні закупівлі, постачання дронів

11:33 21.05.2026
Росіяни так і не змогли знайти повноцінної заміни Starlink – Федоров

11:14 21.05.2026
Федоров: Україна розробляє дешеві ракети для збиття "шахедів", завдання – масштабувати виробництво

11:08 21.05.2026
Відсоток збиття "шахедів" дронами-перехоплювачами зріс удвічі за останні чотири місяці – Федоров

19:00 20.05.2026
Міноборони Польщі про збиття дрона в Естонії: Україна має бути обережнішою, РФ може використати це для ескалації

17:34 20.05.2026
Умєров: На рубежі травня-червня очікуємо більше нових партнерств в рамках Drone Deal

15:16 18.05.2026
Понад 90% відстрочок тепер продовжуються автоматично – Міноборони

11:16 18.05.2026
Перша українська КАБ готова до бойового застосування – міністр оборони

