Дітям ветеранів спрощено доступ до освітніх пільг – можна використовувати витяг із Реєстру ветеранів

Дітям українських ветеранів стане простіше отримати пільги на навчання в коледжах та вишах – відтепер витяг із Реєстру ветеранів дозволено використовувати на рівні з посвідченням учасника бойових дій (УБД) в окремих випадках.

Як повідомила пресслужба Міністерства оборони на сайті у понеділок, відповідні зміни ухвалив Кабінет міністрів України.

Повідомляється, що діти ветеранів, ветеранок та постраждалих учасників Революції Гідності під час оформлення пільги на навчання у закладах професійної, фахової передвищої та вищої освіти можуть подавати на вибір або посвідчення УБД одного з батьків; або витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни одного з батьків. Таким чином, у даному випадку витяг із Реєстру можна використовувати на рівні із посвідченням УБД.

Отримати витяг можна абсолютно безкоштовно, швидко і незалежно від місця реєстрації – або дистанційно через портал "Дія", або у паперовому вигляді в ЦНАП. Якщо такий витяг самостійно замовляє дитина віком до 23 років (або її представник), до запиту обов’язково додається довідка про здобувача освіти з бази Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

Що містить витяг із Реєстру ветеранів: на запит заявника витяг формується в електронній або паперовій формі. Документ містить унікальний електронний ідентифікатор для перевірки достовірності. Також відтепер витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів містить додаткові корисні відомості: який саме орган чи комісія надали людині статус ветерана, дату його присвоєння та юридичні підстави.