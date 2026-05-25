14:42 25.05.2026

Дітям ветеранів спрощено доступ до освітніх пільг – можна використовувати витяг із Реєстру ветеранів

Дітям українських ветеранів стане простіше отримати пільги на навчання в коледжах та вишах – відтепер витяг із Реєстру ветеранів дозволено використовувати на рівні з посвідченням учасника бойових дій (УБД) в окремих випадках.

Як повідомила пресслужба Міністерства оборони на сайті у понеділок, відповідні зміни ухвалив Кабінет міністрів України.

Повідомляється, що діти ветеранів, ветеранок та постраждалих учасників Революції Гідності під час оформлення пільги на навчання у закладах професійної, фахової передвищої та вищої освіти можуть подавати на вибір або посвідчення УБД одного з батьків; або витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни одного з батьків. Таким чином, у даному випадку витяг із Реєстру можна використовувати на рівні із посвідченням УБД.

Отримати витяг можна абсолютно безкоштовно, швидко і незалежно від місця реєстрації – або дистанційно через портал "Дія", або у паперовому вигляді в ЦНАП. Якщо такий витяг самостійно замовляє дитина віком до 23 років (або її представник), до запиту обов’язково додається довідка про здобувача освіти з бази Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

Що містить витяг із Реєстру ветеранів: на запит заявника витяг формується в електронній або паперовій формі. Документ містить унікальний електронний ідентифікатор для перевірки достовірності. Також відтепер витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів містить додаткові корисні відомості: який саме орган чи комісія надали людині статус ветерана, дату його присвоєння та юридичні підстави.

12:31 22.05.2026
У закладах вищої освіти системи МВС навчаються 1673 ветерани – міністр

14:00 21.05.2026
«Сучасна сила жінки»: ОТП БАНК провів навчання з фінансової стійкості для захисниць із Нацгвардії

11:57 21.05.2026
Міністр оборони: Стратегічна мета – вийти на стабільний показник 95% перехоплення повітряних цілей

11:43 21.05.2026
Федоров: Ключові напрями на найближчі місяці – масштабна трансформація рекрутингу, тендерні закупівлі, постачання дронів

20:03 20.05.2026
Свириденко анонсувала збільшення числа фахівців із супроводу ветеранів до 3,4 тис

19:00 20.05.2026
Міноборони Польщі про збиття дрона в Естонії: Україна має бути обережнішою, РФ може використати це для ескалації

17:34 20.05.2026
Умєров: На рубежі травня-червня очікуємо більше нових партнерств в рамках Drone Deal

14:14 20.05.2026
Раді пропонують встановити адмінвідповідальність за порушення вимог у сфері надання статусу ветерана війни

13:02 20.05.2026
Генсек НАТО: В разі використання РФ ядерної зброї наслідки будуть руйнівними

11:49 20.05.2026
У навчаннях з кіберзахисту взяли участь 60 фахівців критичної інфраструктури, центральних органів влади та держустанов

