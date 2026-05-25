14:36 25.05.2026

У Києві на місці руйнування житлової 5-поверхівки працюють 53 рятувальники та 16 од. техніки – ДСНС

Фото: ДСНС

У Шевченківському та Подільському районах Києва триває ліквідація наслідків російських ударів 24 травня, зокрема, на місці руйнування житлової 5-поверхівки працюють 53 рятувальники та 16 од. техніки, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Відучора у Києві тривають роботи з ліквідації наслідків масованої комбінованої атаки росіян. Наразі роботи тривають у Шевченківському та Подільському районах", – йдеться у повідомленні ДСНС.

Повідомляється, що на місці руйнування житлової 5-поверхівки, де від удару загинуло дві людини, для проведення аварійно-відновлювальних робіт залучено 53 рятувальників та 16 од. техніки ДСНС, в тому числі важку інженерну та роботизовану техніку.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 24 травня загинуло дві людини, постраждало 87 осіб, серед яких троє неповнолітніх. У столиці пошкоджено майже 300 об’єктів, включно з житловими будинками.

