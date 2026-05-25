14:25 25.05.2026

Україна запускає інформресурс для викриття російської системи вербування іноземних громадян на війну

Україна запускає інформаційний ресурс stoprussianrecruiters.org для викриття російської системи вербування іноземних громадян на агресивну війну, попереджає, що як мінімум 5149 іноземних найманців вже загинули.

"Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) спільно з Міністерством закордонних справ України запускають інформаційний ресурс stoprussianrecruiters.org На сайті публікується інформація про схеми та масштаби вербування, географію діяльності російських вербувальників, а також осіб, які працюють в інтересах рф у різних країнах світу", – йдеться у повідомленні Коордштабу у Телеграмі у понеділок.

Як повідомляється, у межах проєкту "Хочу жить" вже встановлено особи понад 28 тисяч іноземців, які підписали контракт із зс рф, щонайменше 5149 із них загинули.

Зазначається, що Росія дедалі активніше залучає до війни громадян інших держав: трудових мігрантів, безробітних, представників соціально вразливих верств населення з країн Азії, Африки та Латинської Америки. Для цього використовуються обман, психологічний тиск та фінансові маніпуляції.

У Координаційному штабі наголошують, що цей ресурс створений для того, щоб попередити потенційних жертв російської вербувальної системи, привернути увагу міжнародної спільноти та сприяти притягненню до відповідальності осіб, які відправляють людей помирати у війні за інтереси Кремля.

