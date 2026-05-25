Посли іноземних держав відвідали місце удару на Лук'янівці в Києві

Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга разом із представниками понад 70 іноземних дипмісій відвідали місця російських ударів у Києві та поклали квіти на знак вшанування пам’яті загиблих.

"Закликаємо міжнародну спільноту до сильних реакцій на російський терор. Потрібні чіткі сигнали Москві, що ми об’єднані, що ми будемо твердо реагувати, що Україна отримає додаткові пакети ППО та ракети, що Україна обов’язково буде членом ЄС. На цих місцях ударів ми чітко бачимо, чим відповідає ворог на мирні зусилля України та союзників. Тому необхідний посилений тиск на Москву", – заявив міністр, звертаючись до іноземних дипломатів.

Глава МЗС також висловив вдячність ДСНС і всім героям-рятувальникам за порятунок життів та невтомну роботу на місцях російських ударів.