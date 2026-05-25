Через "Дію" вже подано 1133 заявки на компенсацію та відновлення за останню масовану атаку у Києві та Київській області – Кулеба

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба закликав людей, постраждалих від атаки 24 травня, не зволікати та подавати заявки на компенсацію через застосунок "Дія", де лише за останню добу вже подано 986 інформаційних повідомлень у Києві та 147 – у Київській області, йдеться у повідомленні Телеграм.

"Люди, які втратили житло або чиї будинки й квартири були пошкоджені, не мають залишатися сам на сам із цією проблемою. Держава забезпечує механізми компенсації через програму єВідновлення – як на ремонт пошкодженого житла, так і на відбудову або придбання нового у разі повного знищення", – наголосив міністр.

Механізм компенсації вже довів свою ефективність: у Києві майже 19 тис родин отримали компенсацію для відновлення пошкодженого житла. Ще майже 8, 5 тис родин отримали сертифікати для купівлі нового житла замість зруйнованого.

Також міністр окремо звернувся до органів місцевого самоврядування з закликом про необхідність максимально оперативно активізувати роботу комісій, фіксацію пошкоджень та супровід людей у процесі отримання компенсацій.

"Держава зі свого боку забезпечить усі передбачені механізми для допомоги людям у відновленні", – підкреслив Кулеба.