Кількість загиблих через ракетну атаку по Дергачах зросла до двох людей – прокуратура

За оновленими даними, внаслідок ракетного удару по Дергачах (Харківська обл.) загинув не один, а два чоловіки.

"Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків. Ще 19 людей дістали поранення або зазнали гострої реакції на стрес", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що ЗС РФ завдали ракетного удару по цивільному підприємству в Дергачах. Один чоловік загинув, 19 людей постраждали, 17 з них шпиталізовані, причому троє – у важкому стані.