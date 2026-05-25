Платформа діалогу місцевої та центральної влади відкрита в Києві – Кличко

Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko/

Мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко відкрив у Києві разом із генеральним секретарем Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи Матьє Морі "Платформу діалогу місцевого та центрального рівнів влади з відкритого урядування в Україні: від місцевих інновацій та спільного творення до загальнонаціонального впливу".

Як повідомив Кличко в Телеграм у понеділок, він також разом з Морі нагородив переможців Конкурсу з відкритого урядування в 3-х номінаціях та вручив відзнаки за сталість відкритого урядування.

"Громади-переможці отримують нові можливості для міжнародної співпраці. Наприклад, представники 11-ти громад за фінансової підтримки Конгресу місцевих та регіональних влад РЄ та OGP, взяли участь минулого року у Глобальному саміті Партнерства "Відкритий уряд" в Іспанії. Також отримують експертну допомогу, розвивають у себе громадські асамблеї й інші механізми залучення мешканців до ухвалення рішень. Така співпраця посилює не тільки окремі громади, але й всю Україну, збільшує присутність українських голосів в Європі", – повідомив він.

За словами Кличка, проєкти-переможці визначає комісія з представників Асоціації міст України, Конгресу Ради Європи та Секретаріату уряду України.

"Сьогодні в російському полоні утримують 3-х посадовців місцевого самоврядування. Це Голопристанський міський голова (Херсонська область) Олександр Бабич, Херсонський міський голова Ігор Колихаєв, староста Новоборовицького старостинського округу Сновської міської територіальної громади (Чернігівська область) Анатолій Сірий. Присутність представників українських громад на міжнародних майданчиках посилює допомогу полоненим і збільшує їх шанс на повернення. АМУ продовжує боротись за звільнення лідерів місцевого самоврядування, які перебувають у полоні, і Конгрес Ради Європи допомагає нам", – наголосив Кличко.