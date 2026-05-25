Інтерфакс-Україна
Події
13:59 25.05.2026

Україна відкрита до розширення співпраці з країнами Африки – Сибіга

1 хв читати
Україна відкрита до розширення співпраці з країнами Африки – Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про готовність української сторони до розширення співпраці з африканськими країнами та спільні з ними прагнення до встановлення справедливості у світі.

"Україну та Африку єднають глибокі історичні зв’язки та спільне прагнення до справедливого світу, де поважають міжнародне право та суверенітет. Україна відкрита до розширення співпраці. Ми є надійним партнером у: гарантуванні продовольчої безпеки; співробітництві в галузях освіти, безпеки, IT, енергетики, цифровізації та інфраструктури; розвитку людського капіталу", – йдеться в привітанні Сибіги з нагоди Дня Африки, яке опубліковане в телеграм-каналі українського зовнішньополітичного відомства в понеділок.

"Як каже африканське прислів’я: "Хочеш іти швидко – йди один. Хочеш іти далеко – йдіть разом". Україна обирає йти разом – як рівні партнери заради нашого спільного процвітання, самодостатності та тривалого миру", – додав міністр.

Теги: #співпраця #україна #африка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:34 25.05.2026
Львівський звукорежисер став першим в історії України лауреатом Latin Grammy

Львівський звукорежисер став першим в історії України лауреатом Latin Grammy

19:26 23.05.2026
Сибіга запропонував Африканському Союзу внести протидію російському рекрутингу найманців до пріоритетів

Сибіга запропонував Африканському Союзу внести протидію російському рекрутингу найманців до пріоритетів

17:22 23.05.2026
У Швеції назвали причини для приєднання України до НАТО – ЗМІ

У Швеції назвали причини для приєднання України до НАТО – ЗМІ

15:09 23.05.2026
Зеленський: Без України не може бути повноцінного європейського проєкту, і присутність України в ЄС також має бути повноцінною – повноправною

Зеленський: Без України не може бути повноцінного європейського проєкту, і присутність України в ЄС також має бути повноцінною – повноправною

09:20 23.05.2026
Кім за підсумками візиту до Південної Кореї: обговорювали інвестиційну співпрацю та відновлення України

Кім за підсумками візиту до Південної Кореї: обговорювали інвестиційну співпрацю та відновлення України

04:21 23.05.2026
Качка за підсумками візитів до Німеччини, Австрії та Сербії: нас цікавить усе, що наближає вступ до ЄС

Качка за підсумками візитів до Німеччини, Австрії та Сербії: нас цікавить усе, що наближає вступ до ЄС

23:14 22.05.2026
Україна та Польща обговорили співпрацю у відновленні, інфраструктурі та підготовку до URC-2026 у Гданську – Кулеба

Україна та Польща обговорили співпрацю у відновленні, інфраструктурі та підготовку до URC-2026 у Гданську – Кулеба

17:17 22.05.2026
Україна і Сербія відновлюють переговори про вільну торгівлю та посилюють ділове співробітництво

Україна і Сербія відновлюють переговори про вільну торгівлю та посилюють ділове співробітництво

15:43 22.05.2026
Сибіга: Переговорний формат поступово доходить до рівня вичерпання обговорень, які можливі на поточному рівні, потрібна зустріч лідерів

Сибіга: Переговорний формат поступово доходить до рівня вичерпання обговорень, які можливі на поточному рівні, потрібна зустріч лідерів

15:14 22.05.2026
Качка: російська дезінформація про відносини України і Польщі немає жодного підґрунтя

Качка: російська дезінформація про відносини України і Польщі немає жодного підґрунтя

ВАЖЛИВЕ

Голову ОУН Мельника та його дружину перепоховали на НВМК

Білоруська опозиціонерка Тихановська прибула з першим візитом до Києва

Репортаж: На місцях ударів в Києві тривають відновлювальні роботи, вибиті шибки закриті дошками, більшість бізнесів працює

Близько 40% предметів Національного музею "Чорнобиль" безповоротно втрачені – Зеленський

Генсек РЄ: Повідомлення про використання Росією ракети "Орєшнік" сигналізують про подальший та глибоко тривожний розвиток подій

ОСТАННЄ

Ворог атакував промпідприємство на Полтавщині, пожежі немає – ОВА

В Павлограді вже 10 постраждалих, троє – у важкому стані

Окупанти завдали удару по Дніпру, троє поранених

Голові УІНП Алфьорову невідома майбутня доля алеї видатних українців на Лук'янівському кладовищі, де перепохований Олександр Олесь

Україна домоглася створення нового природоохоронного району в Антарктиці – НАНЦ

Одна людина загинула, ще двоє постраждали через удар по Дергачах на Харківщині

Приємна прохолода триматиметься в Україні найближчими днями, місцями невеликі дощі

Глава МЗС Туреччини провів переговори з Умєровим в Анкарі

Тихановська: Режим Лукашенка несе свою частку відповідальності за атаки на Україну

Надгробок із могили Мельника в Люксембурзі перевезуть в рідне село, а тещу перепоховають на Личаківському цвинтарі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА