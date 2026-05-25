Інтерфакс-Україна
Події
13:53 25.05.2026

Ворог атакував промпідприємство на Полтавщині, пожежі немає – ОВА

Російські окупаційні війська вдень завдали удару по одному з промислових підприємств поблизу Полтави, загорянь не зафіксовано, інформації щодо постраждалих немає, повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич

"Сьогодні вдень ворог атакував одне із промислових підприємств у Полтавському районі. За інформацією ДСНС, загорянь не зафіксовано", – написав він у Телеграм у понеділок.

За його словами, інформація щодо постраждалих не надходила.

10:24 25.05.2026
У лікарнях 21 із 87 постраждалих в Києві в ніч на неділю, пошкоджені майже 150 житлових будинків – Зеленський

18:15 24.05.2026
Україна вимагає скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН і засідання ОБСЄ через атаку РФ на Київ – Сибіга

17:51 24.05.2026
Основну частину збитків під час нічної атаки завдали ракети, а не "Шахеди", – радник міністра оборони

16:15 24.05.2026
Глава МЗС Угорщини засудила напад РФ, висловила підтримку народу України

16:08 24.05.2026
На Київщині після обстрілу ліквідували масштабну пожежу на площі 10 тис. кв. м – ДСНС

15:57 24.05.2026
Будівля Нацбанку зазнала незначних пошкоджень від обстрілу РФ, робота не припинятиметься – глава НБУ

17:12 23.05.2026
"Нафтогаз" повідомляє про пошкодження обладнання та пожежі на об'єктах у Харківській та Полтавській областях

17:31 07.05.2026
САП вимагає визнати необґрунтованими активи начальника ГУ ДПС в Полтавській області вартістю понад 4,8 млн грн

10:39 05.05.2026
Жалобу оголошено в Полтавській області за загиблими внаслідок нічних ударів РФ – обладміністрація

14:23 21.04.2026
СБУ затримала неповнолітнього, який на замовлення РФ готував подвійний теракт на Полтавщині

