Ворог атакував промпідприємство на Полтавщині, пожежі немає – ОВА

Російські окупаційні війська вдень завдали удару по одному з промислових підприємств поблизу Полтави, загорянь не зафіксовано, інформації щодо постраждалих немає, повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич

"Сьогодні вдень ворог атакував одне із промислових підприємств у Полтавському районі. За інформацією ДСНС, загорянь не зафіксовано", – написав він у Телеграм у понеділок.

За його словами, інформація щодо постраждалих не надходила.