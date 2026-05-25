Голові УІНП Алфьорову невідома майбутня доля алеї видатних українців на Лук'янівському кладовищі, де перепохований Олександр Олесь

Олександр Алфьоров, голова Українського інституту національної пам’яті, 25.02.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олександр Алфьоров заявляє, що йому важко сказати, що буде з проєктом алеї видатних українців на території Державного історико-меморіального Лук’янівського заповідника в Києві (Лук’янівське кладовище), на якій в 2017 році був перепохований український письменник і поет Олександр Олесь.

"Коли ми говоримо про перепоховання Олександра Олеся то слід зауважити, що ця історія жодним чином не продовжилася – з січня 2017 року жодних видатних українців не перепоховували в Україні. Ініціатива тоді була, видно щось стало на заваді", – сказав Алфьоров агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок після церемонії перепоховання голови Організації українських націоналістів (ОУН) Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК), відповідаючи на запитання про алею видатних українців на Лук’янівському цвинтарі, де перепохований Олесь.

На запитання, чи будуть тепер продовжуватися поховання на цій алеї, голова УІНП заявив, що йому не відомо, що планується робити з цією алеєю.

"Голос адміністрації кладовища дуже тихий в цьому контексті. І така прекрасна традиція, яка була започаткована в 2017 році, мала би продовжуватися по гарячих слідах, але цього не сталося", – зауважив він.

На уточнення, чи не планується перепоховання Олеся у майбутньому разом з іншими видатними постатями на Національному пантеоні, Алфьоров зазначив, що на сьогодні важко сказати, а також, що це буде вирішувати комісія, яка працюватиме над Пантеоном.

Як повідомлялося, в січні 2017 року прах українського письменника і поета Олександра Олеся перепоховали на території Державного історико-меморіального Лук’янівського заповідника в Києві (Лук’янівське кладовище). Олесь помер у 1944 році у Празі (Чехія), де і був похований. З січня 2017 року останки письменника і його дружини було ексгумовано, оскільки закони Чехії передбачають плату ренти за місце на цвинтарі.

У той час в Міністерстві культури повідомили, що при відомстві буде створено спеціальну комісію, яка займатиметься питанням перепоховання видатних українців. Але видимих зрушень у цьому напрямі не було.

У грудні 2024 року в ДУ "Національне військове меморіальне кладовище" (НВМК) заявили, що 2025 року мають намір розпочати почесні поховання та перепоховання захисників і захисниць, а також здійснити перші перепоховання на НВМК видатних українців, які боролися за незалежність України у ХХ столітті, але були поховані за межами держави. Але цього не відбулося.

У червні 2025 року Кабінет міністрів затвердив порядок здійснення перепоховання на НВМК видатних борців за незалежність України у ХХ столітті.

У кінці березня керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що найближчим часом, за результатами усіх обговорень, подасть на розгляд президента напрацювання та пропозиції щодо створення Пантеону видатних українців, на якому будуть перераховані видатні вихідці з України, які наразі поховані за кордоном.