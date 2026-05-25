Україна домоглася створення нового природоохоронного району в Антарктиці – НАНЦ

Українська ініціатива щодо створення нового спеціально охоронюваного району в затоці Колінз, неподалік станції "Академік Вернадський", була підтримана на 48-й Консультативній нараді сторін Договору про Антарктику, яка проходила з 11 до 21 травня в Хіросімі, повідомила у понеділок пресслужба Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ).

"Новий природоохоронний район охоплює п’ять окремих ділянок у затоці Колінз. Вони відомі унікальними моховими екосистемами, колоніями птахів, льодовиковими ландшафтами та багатим біорізноманіттям. Ціль української ініціативи – довгостроковий захист цих екосистем від зростаючої туристичної діяльності та негативних наслідків зміни клімату", – йдеться у повідомленні.

Також під час наради відбулися дискусії щодо розширення складу Консультативних сторін Договору про Антарктику. Нині серед учасників Договору – 58 країн, але статус Консультативної сторони, який дає право брати участь у голосуванні з усіх питань, що стосуються Антарктики, мають лише 29, зокрема Україна.

Три держави вже подали заявки на отримання статусу Консультативної сторони: Канада, Республіка Білорусь і Туреччина. Українська делегація підтримала заявки Канади та Туреччини, але заявила про відтермінуванні розгляду заявки Республіки Білорусі.

Однак Індія вважає, що всі держави гідні отримання статусу Консультативної сторони, тож або слід надати цей статус усім, або нікому. У відповідь на це очільник НАНЦ Євген Дикий зазначив, що "така практика нагадує тактики, які використовують терористичні режими, і підкреслює широку кризу в правових системах, що ґрунтуються на консенсусі, де окремі сторони зловживають своїм правом вето для тиску".

Ще одним питанням Консультативної наради стало блокування Китаєм та РФ пропозиції надати імператорському пінгвіну статус особливо охоронюваного виду. Адже у квітні цього року Міжнародний союз охорони природи вже відніс імператорських пінгвінів до видів, що перебувають під загрозою зникнення.