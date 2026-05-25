Інтерфакс-Україна
Події
12:52 25.05.2026

Україна домоглася створення нового природоохоронного району в Антарктиці – НАНЦ

2 хв читати
Україна домоглася створення нового природоохоронного району в Антарктиці – НАНЦ
Фото: НАНЦ

Українська ініціатива щодо створення нового спеціально охоронюваного району в затоці Колінз, неподалік станції "Академік Вернадський", була підтримана на 48-й Консультативній нараді сторін Договору про Антарктику, яка проходила з 11 до 21 травня в Хіросімі, повідомила у понеділок пресслужба Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ).

"Новий природоохоронний район охоплює п’ять окремих ділянок у затоці Колінз. Вони відомі унікальними моховими екосистемами, колоніями птахів, льодовиковими ландшафтами та багатим біорізноманіттям. Ціль української ініціативи – довгостроковий захист цих екосистем від зростаючої туристичної діяльності та негативних наслідків зміни клімату", – йдеться у повідомленні.

Також під час наради відбулися дискусії щодо розширення складу Консультативних сторін Договору про Антарктику. Нині серед учасників Договору – 58 країн, але статус Консультативної сторони, який дає право брати участь у голосуванні з усіх питань, що стосуються Антарктики, мають лише 29, зокрема Україна.

Три держави вже подали заявки на отримання статусу Консультативної сторони: Канада, Республіка Білорусь і Туреччина. Українська делегація підтримала заявки Канади та Туреччини, але заявила про відтермінуванні розгляду заявки Республіки Білорусі.

Однак Індія вважає, що всі держави гідні отримання статусу Консультативної сторони, тож або слід надати цей статус усім, або нікому. У відповідь на це очільник НАНЦ Євген Дикий зазначив, що "така практика нагадує тактики, які використовують терористичні режими, і підкреслює широку кризу в правових системах, що ґрунтуються на консенсусі, де окремі сторони зловживають своїм правом вето для тиску".

Ще одним питанням Консультативної наради стало блокування Китаєм та РФ пропозиції надати імператорському пінгвіну статус особливо охоронюваного виду. Адже у квітні цього року Міжнародний союз охорони природи вже відніс імператорських пінгвінів до видів, що перебувають під загрозою зникнення. 

Теги: #нанц #природоохорона #антарктика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:32 07.05.2026
Кабмін об'єднав Український науковий центр екології моря з НАНЦ

Кабмін об'єднав Український науковий центр екології моря з НАНЦ

15:38 23.04.2026
Вчені НАНЦ долучилися до нового проєкту ЄС про полярний сніг та вічну мерзлоту

Вчені НАНЦ долучилися до нового проєкту ЄС про полярний сніг та вічну мерзлоту

11:54 15.04.2026
Полярники зафіксували вінець навколо Місяця над станцією "Академік Вернадський"

Полярники зафіксували вінець навколо Місяця над станцією "Академік Вернадський"

20:05 16.02.2026
Український полярний дослідник отримав стипендію фонду принца Монако

Український полярний дослідник отримав стипендію фонду принца Монако

20:15 06.02.2026
Зеленський у 30-річчя підняття прапора на станції "Академік Вернадський": навіть під час війни ми розвиваємо українську науку

Зеленський у 30-річчя підняття прапора на станції "Академік Вернадський": навіть під час війни ми розвиваємо українську науку

18:10 26.01.2026
В Україні запрацювала єдина лабораторія полярної біології

В Україні запрацювала єдина лабораторія полярної біології

12:46 21.01.2026
Метеорологиня Ганчук очолить команду 31-ї Української антарктичної експедиції

Метеорологиня Ганчук очолить команду 31-ї Української антарктичної експедиції

09:55 31.12.2025
Кабмін продовжив державну програму антарктичних досліджень до кінця 2027р

Кабмін продовжив державну програму антарктичних досліджень до кінця 2027р

15:37 15.07.2025
Міносвіти: Стартував конкурс у 31-шу Українську антарктичну експедицію

Міносвіти: Стартував конкурс у 31-шу Українську антарктичну експедицію

17:52 08.03.2025
В Антарктику вирушила ювілейна 30-та УАЕ

В Антарктику вирушила ювілейна 30-та УАЕ

ВАЖЛИВЕ

Голову ОУН Мельника та його дружину перепоховали на НВМК

Білоруська опозиціонерка Тихановська прибула з першим візитом до Києва

Репортаж: На місцях ударів в Києві тривають відновлювальні роботи, вибиті шибки закриті дошками, більшість бізнесів працює

Близько 40% предметів Національного музею "Чорнобиль" безповоротно втрачені – Зеленський

Генсек РЄ: Повідомлення про використання Росією ракети "Орєшнік" сигналізують про подальший та глибоко тривожний розвиток подій

ОСТАННЄ

Одна людина загинула, ще двоє постраждали через удар по Дергачах на Харківщині

Приємна прохолода триматиметься в Україні найближчими днями, місцями невеликі дощі

Глава МЗС Туреччини провів переговори з Умєровим в Анкарі

Тихановська: Режим Лукашенка несе свою частку відповідальності за атаки на Україну

Надгробок із могили Мельника в Люксембурзі перевезуть в рідне село, а тещу перепоховають на Личаківському цвинтарі

ЗСУ до кінця року щонайменше вдвоє збільшать кількість глибоких ударів по тилу противника – радник міністра оборони

Стерненко про армійську реформу: По мобілізації будуть дуже серйозні зміни, залучатимемо більше іноземців

Зеленський присвоїв звання генерал-майора голові Держспецзв'язку

ГУР розкрив будову нового російського реактивного ударного БпЛА "ґєрань-4"

Україна уже має дозвіл на перепоховання голови ОУН Коновальця, це відбудеться найближчим часом – Верещук

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА